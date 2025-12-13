bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Писмото, което отново разтърси Реал Мадрид

Сбогуване с вкус на предателство

Писмото, което отново разтърси Реал Мадрид
Reuters

Реал Мадрид се люлее. Резултатите липсват, напрежението расте, а съблекалнята е на ръба. Само две победи в последните осем мача, загубено първо място в Ла Лига, колебливо представяне в Шампионската лига. Играчите още не са приели строгата философия на Чаби Алонсо, а Винисиус вече е символът на недоволството. Клубът отново живее в криза – позната, болезнена и опасна.

И точно в този момент миналото се връща

Испанските медии все по-често произнасят едно име – Зинедин Зидан. Човекът, който превърна Реал в машина за трофеи. Треньорът, донесъл три Шампионски лиги и две титли. И човекът, който си тръгна... наранен.

Снимка: Reuters

Докато бъдещето на Алонсо виси на косъм, а едно писмо на Зидан от 2021 г. отново е вирусно.

„Най-много ме нарани, когато прочетох, че ако не спечеля следващия мач, ще бъда уволнен.“

Това не е оплакване. Това е признание на човек, който е дал всичко на любимия си клуб.

VAR спаси Барселона от разгром на

„Мразех това, както и целият отбор, защото тези истории, умишлено пуснати в публичното пространство, създаваха негативна атмосфера, подозрения и недоразумения.

Имах фантастични играчи до себе си, които ме подкрепяха до края. Всеки път, когато ситуацията се усложняваше, ме спасяваха с невероятни победи.“

Но победите не са били достатъчни

„Клубът не ме подкрепи в изграждането на проекта. Нито сега, нито в дългосрочен план.

Чувствам, че клубът вече не вярва в мен... Слуховете за бъдещето ми бяха умишлено разпространявани.“

Финалът е най-болезнен:

„Едно важно нещо беше забравено – всичко, което бях постигнал.“

Снимка: Reuters

Днес, четири години по-късно, думите звучат ужасяващо актуално. Сякаш са писани за настоящия Реал. За настоящия треньор. А въпросът витае над „Бернабеу“: Ако Зидан се върне... ще го посрещне ли клубът, който той напусна? Или онзи, който го нарани?

