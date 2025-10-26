bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
VAR спаси Барселона от разгром на "Бернабеу"

Реал Мадрид вкара 6, но бяха зачетени само 2

Reuters

"Ел Класико" №262 завърши с победа за Реал Мадрид. Това е първи успех за "кралския клуб" срещу Барселона от 18 месеца. Головете на "лос бланкос" отбелязаха Килиан Мбапе и Джуд Белингам, а за каталунците точен бе Фермин Лопес. 

Дузпи, голове и VAR

Не бяха изминали и две минути игра, когато гланият съдия отсъди дузпа за Реал Мадрид. Винисиус навлезе в наказателното поле и бе препънат от Ламин Ямал. След преглед с VAR обаче Цезар Градо отмени решението си.

В 12' Килиан Мбапе вкара един от най-красивите си голове в кариерата. Отново обаче VAR имаше крайната дума. Попадението бе отменено заради засада на французина, след обстойно разглеждане на ситуацията. Няколко сантиметра от крака на Мбапе бяха в засада и те го лишиха от гол 6 в "Ел Класико".

Снимка: Reuters

Девет минути по-късно обаче прошка за Барселона нямаше. Джуд Белингам изведе по прекрасен начин Килиан Мбапе, който очи в очи с Войчех Шченсни не сбърка.

Барселона отговори в 34', когато Феран Торес излезе на стрелкова позиция, но ударът му беше прекалено слаб. В ответната атака Винисиус изпробва рефлекса на Шченсни. Малко по-късно Белингам също пробва своя удар, но отново полският вратар на Барса спаси.

В 39' Фермин Лопес се озова в прегръдките на съотборниците си. Испанецът, който вкара хеттрик в Шампионската лига през седмицата, сега отново се разписа след груба грешка в защитата на Реал. "Лос бланкос" направиха грешка в изнасянето на топката и Маркъс Рашфорд намери Фермин непокрит в наказателното поле. 

Снимка: Reuters

Радостта на каталунците обаче не продължи дълго. Само три минути по-късно Винисиус центрира в наказателното поле, където Едер Милитао подаде към оставения сам Джуд Белингам и англичанинът от близка дистация вкара първия си гол през сезона в Ла Лига.

Точно преди края на редовното време топката отново се озова във вратата на Барселона. Килиан Мбапе обаче отново бе в засада и още едно попадение му беше отменено.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна с дузпа за Реал Мадрид. Ерик Гарсия игра в ръка в наказателното поле и след преглед с VAR тя беше потвърдена. Килиан Мбапе застана зад топката, но ударът му бе париран от Войчех Шченсни.

В 69' още един гол на 15-кратния носител на Шампионската лига бе отменен. Браим Диас подаде към Белингам в наказателното поле. Английският национал умело изпрати топката във вратата, но се оказа, че Диас е бил в засада.

В последните секунди от добавеното време Педри бе изгонен. Испанецът не прецени дрибъла и влезе грубо в краката на Орелиен Чуамени. Емоциите ексалираха и на резервната скамейка, където футболистите влязоха в саморазправа, но тя бързо бе прекратена от съдията.

Така Чаби Алонсо спечели първото си "Ел Класико" като треньор на Реал Мадрид

Снимка: Reuters

