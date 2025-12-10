bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мадрид в паника: Играчите обръщат гръб на Алонсо, Клоп е на линия!

Флорентино Перес свикал извънредна кризисна среща, продължила до сутринта

Мадрид в паника: Играчите обръщат гръб на Алонсо, Клоп е на линия!

Реал Мадрид е изправен пред най-голямата криза от близо десетилетие, а според испански медии напрежението в клуба е достигнало точката на пречупване. Само месец след като „кралете“ изглеждаха уверени лидери в Ла Лига, днес атмосферата на „Бернабеу“ прилича на буря преди разрушителен удар.

Алонсо със затегната примка около врата

Тежката домакинска загуба от Селта с 0:2, която остави Реал четири точки зад Барселона, е отключила паника в ръководството. Според информация на вестник Marca, президентът Флорентино Перес е свикал извънредна кризисна среща, продължила до ранните часове на сутринта. Разисквани са тревожният спад във формата, множеството контузии и спорни съдийски решения, но изводът е категоричен: Чаби Алонсо разполага само с няколко дни да спаси поста си.

Предстоящият мач от Шампионската лига срещу Манчестър Сити тази вечер може да се окаже решаващият тест за неговото оцеляване.

Жоан Лапорта: Цял живот съдиите помагат на Реал

Винисиус крещи „Напускам!“

Една от най-тревожните теми за Перес е рязко влошената атмосфера между Алонсо и част от звездите. Източници, цитирани от испански медии, твърдят, че строгият режим на треньора и желанието му да „изкорени лошите навици“ не са били приети добре.

Според същите информации, напрежението е достигнало връх по време на Ел Класико, когато Винисиус Жуниор, ядосано сменен, се е провикнал: „Напускам този отбор!“, игнорирайки треньора.

Снимка: Reuters

Ситуацията се усложнява още повече от слуховете, че бразилецът не обмисля удължаване на договора си (изтичащ през 2027 г.), докато Алонсо остава начело. В медиите се споменават и недоволства от страна на Феде Валверде, Родриго и Ферлан Менди.

Звезда на Реал влезе в историята с антирекорд

Юрген Клоп – името, което разтърси Мадрид

На фона на хаоса едно име се откроява като потенциален спасител: Юрген Клоп. Въпреки че германецът наскоро пое ръководна роля в структурата на Ред Бул и заяви, че няма да се връща към треньорството, поканата от Реал според испанските медии е предизвикала сериозно размисляне.

Клубът вижда в него силна фигура, способна да въведе дисциплина и да възстанови манталитета на победители. Но Клоп, твърдят същите източници, е поставил два категорични ултиматума, които биха предизвикали земетресение в състава.

Ултиматум №1: Продажбата на Винисиус

Снимка: БГНЕС

Клоп оценявал таланта на играча, но бил обезпокоен от поведението и липсата на дисциплина.

Ултиматум №2: Продажбата на Родриго

Германецът считал, че формата на Родриго е в застой и че крилата на отбора трябва да бъдат напълно обновени.

Ако тези твърдения се окажат верни, Мадрид е на прага на най-радикалната трансформация от времето на „Галактикос“.

Зидан и Арбелоа – алтернативи в сянка

Реал Мадрид, известен с това, че винаги поддържа план Б, има още две имена в списъка:

Зинедин Зидан – легенда на клуба и фаворит на Перес, но според френската преса фокусиран върху националния отбор на Франция.

Алваро Арбелоа – треньорът на Кастиля, възпитаник на клуба и потенциално вътрешно решение, ако кризата ескалира.

Мадрид на ръба на експлозия

Отношения нажежени до червено, треньор под натиск, звезди в бунт и евентуален Клоп, готов да измете половината атака – Реал Мадрид влиза в един от най-турбулентните периоди в съвременната си история.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Айнтрахт Франкфурт

Барселона
Барселона
2 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
76%
Притежание на топката
24%
13
Точни удари
3
6
Неточни удари
3
83
Опасни атаки
17
10
Нарушения
11
5
Корнери
0
2
Засади
8
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Spotify Camp Nou

Състави

13
23 5 18 3
24 8
10 16 11
9
7
20 27 8
16 15
13 4 3 21
23
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Рафиня 11 Рафиня
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Майкъл Zetterer 23 Майкъл Zetterer
Расмус Кристенсен 13 Расмус Кристенсен
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Уго Ларсон 16 Уго Ларсон
Ели Скири 15 Ели Скири
Рицу Доан 20 Рицу Доан
Марио Гьотце 27 Марио Гьотце
Фарес Чаиби 8 Фарес Чаиби
Ансгар Кнауф 7 Ансгар Кнауф

Срещата по минути

Джесик Нганкам влезе на мястото на Рицу Доан 89′
89′ Андреас Кристенсен е сменен от Алехандро Балде Мартинес
89′ Руни Барджи е сменен от Ламине Ямал Насрауи Ебана
Може ли Узун влезе на мястото на Марио Гьотце 77′
Жан-Матео Бахоя е сменен от Фарес Чаиби 77′
Сепе Уахи е сменен от Ансгар Кнауф 68′
Махмуд Дахуд влезе на мястото на Уго Ларсон 68′
66′ Феран Торес влезе на мястото на Робърт Левандовски
66′ Френки де Йонг влезе на мястото на Рафиня
60′ Жерар Мартин получи жълт картон
56′ Ламине Ямал Насрауи Ебана получи жълт картон
53′ Жул Кунде отбеляза гол!
50′ Жул Кунде отбеляза гол!
46′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Фермин Лопес Марин
Ансгар Кнауф получи жълт картон 27′
Ансгар Кнауф отбеляза гол! 21′
10′ Отменен гол

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Барселона

Челси
Челси
3 : 0
Барселона
Барселона
56%
Притежание на топката
44%
12
Точни удари
3
3
Неточни удари
2
48
Опасни атаки
22
18
Нарушения
12
4
Корнери
0
6
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 29 23 3
24 25
41 8 49
7
9
10 16 7
24 21
23 4 5 3
13
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Estêvão 41 Estêvão
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Педро Нето 7 Педро Нето
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Феран Торес 7 Феран Торес
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски

Срещата по минути

83′ Тирик Джордж влезе на мястото на Estêvão
82′ Джош Ачеампонг е сменен от Рийс Джеймс
Даниел Олмо влезе на мястото на Ламине Ямал Насрауи Ебана 80′
Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 80′
75′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Педро Нето
73′ Лиъм Делап отбеляза гол!
Рафиня е сменен от Робърт Левандовски 62′
Андреас Кристенсен влезе на мястото на Фермин Лопес Марин 62′
59′ Лиъм Делап влезе на мястото на Алехандро Ферейра
55′ ГООООЛ! Estêvão беше точен за отбора си
52′ Жълт картон за
52′ Жълт картон за Кукурела
46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Мало Густо
Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Феран Торес 46′
40′ Жълт картон за
40′ Жълт картон за Мало Густо
Роналд Араухо получи жълт картон 32′
27′ Автогол на Жул Кунде

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Байер Леверкузен

Манчестър сити
Манчестър сити
0 : 2
Байер Леверкузен
Байер Леверкузен
55%
Притежание на топката
45%
15
Точни удари
6
4
Неточни удари
1
117
Опасни атаки
20
4
Нарушения
8
9
Корнери
3
1
Засади
1
4-3-3
Формация
5-3-2
Стадион: Etihad Stadium

Състави

1
45 5 6 21
82 14 4
52 7 26
14 35
30 24 10
19 4 5 44 20
1
Джеймс Трафорд 1 Джеймс Трафорд
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Нейтън Аке 6 Нейтън Аке
Райън Айт Нури 21 Райън Айт Нури
Р. Луис 82 Р. Луис
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Оскар Боб 52 Оскар Боб
Омар Мармуш 7 Омар Мармуш
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Марк Флекен 1 Марк Флекен
Ърнест Поку 19 Ърнест Поку
Джарел Куанса 4 Джарел Куанса
Лоик Баде 5 Лоик Баде
Жануел Белосян 44 Жануел Белосян
Алекс Грималдо 20 Алекс Грималдо
Ибрахим Маза 30 Ибрахим Маза
Алейкс Гарсия 24 Алейкс Гарсия
Малик Тилман 10 Малик Тилман
Патрик Шик 14 Патрик Шик
35

Срещата по минути

Нейтън Тела е сменен от Christian Kofane 83′
Christian Kofane получи жълт картон 77′
65′ Ерлинг Халанд влезе на мястото на Омар Мармуш
65′ Раян Черки влезе на мястото на Абдукодир Хусанов
Жълт картон за Алекс Грималдо 60′
ГООООЛ! Патрик Шик беше точен за отбора си 54′
46′ N. O'Reilly е сменен от Райън Айт Нури
46′ Фил Фодън влезе на мястото на Р. Луис
46′ Джереми Доку влезе на мястото на Оскар Боб
ГООООЛ! Алекс Грималдо беше точен за отбора си 23′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Барселона

Брюж
Брюж
3 : 3
Барселона
Барселона
24%
Притежание на топката
76%
10
Точни удари
12
0
Неточни удари
11
24
Опасни атаки
77
11
Нарушения
6
0
Корнери
3
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Jan Breydelstadion

Състави

29
64 4 44 65
25 15
9 20 8
7
7
10 16 14
17 21
23 4 24 3
25
Nordin Jackers 29 Nordin Jackers
К. Сабе 64 К. Сабе
Хоел Леандро Ордонес Гереро 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро
Брандън Мечеле 44 Брандън Мечеле
Хоакин Сейс 65 Хоакин Сейс
А. Станкович 25 А. Станкович
Рафаел Нвадике 15 Рафаел Нвадике
К. Борхес 9 К. Борхес
Ханс Ванакен 20 Ханс Ванакен
Христос Цолис 8 Христос Цолис
Николо Трезолди 7 Николо Трезолди
Войчех Шченсни 25 Войчех Шченсни
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Марк Касадо Торас 17 Марк Касадо Торас
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Феран Торес 7 Феран Торес

Срещата по минути

Пау Кубарси Паредес влезе на мястото на Ерик Гарсия 90+4′
Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 90+3′
90+1′ Р. Вермант отбеляза гол!
87′ Хуго Ветлесен влезе на мястото на Лин Аудор
Фермин Лопес Марин получи жълт картон 85′
84′ Лин Аудор влезе на мястото на Рафаел Нвадике
Руни Барджи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 83′
Жълт картон за Ламине Ямал Насрауи Ебана 81′
81′ Жълт картон за Мамаду Диахон
78′ Р. Вермант влезе на мястото на Николо Трезолди
78′ Мамаду Диахон е сменен от К. Борхес
Автогол на Христос Цолис 77′
63′ ГООООЛ! К. Борхес беше точен за отбора си
ГООООЛ! Ламине Ямал Насрауи Ебана беше точен за отбора си 61′
Даниел Олмо влезе на мястото на Марк Касадо Торас 58′
Робърт Левандовски е сменен от Феран Торес 58′
Жълт картон за Жул Кунде 47′
32′ Жълт картон за Рафаел Нвадике
17′ К. Борхес отбеляза гол!
ГООООЛ! Феран Торес беше точен за отбора си 8′
6′ ГООООЛ! Николо Трезолди беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Борусия Дортмунд

Манчестър сити
Манчестър сити
4 : 1
Борусия Дортмунд
Борусия Дортмунд
50%
Притежание на топката
50%
12
Точни удари
9
6
Неточни удари
3
51
Опасни атаки
40
11
Нарушения
17
4
Корнери
4
3
Засади
0
4-1-4-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
27 5 24 33
14
26 4 47 11
9
9
27 14
26 20 8 24
3 4 5
1
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Грегор Кобел 1 Грегор Кобел
Валдемар Антон 3 Валдемар Антон
Нико Шлотербек 4 Нико Шлотербек
Рами Бенсебайни 5 Рами Бенсебайни
Джулиан Райърсън 26 Джулиан Райърсън
Марсел Сабицер 20 Марсел Сабицер
Феликс Нмеча 8 Феликс Нмеча
Д. Свенсон 24 Д. Свенсон
Карим Адейеми 27 Карим Адейеми
Максимилиан Байер 14 Максимилиан Байер
Серху Гираси 9 Серху Гираси

Срещата по минути

90+1′ ГООООЛ! Раян Черки беше точен за отбора си
86′ Райън Айт Нури влезе на мястото на N. O'Reilly
86′ Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд
85′ N. O'Reilly получи жълт картон
Фабио Силва влезе на мястото на Карим Адейеми 81′
79′ Бернардо Силва влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра
79′ Рубен Диас влезе на мястото на Тияни Райндерс
79′ Раян Черки влезе на мястото на Джереми Доку
78′ Савио Морейра де Оливейра получи жълт картон
Валдемар Антон отбеляза гол! 72′
Паскал Грос е сменен от Марсел Сабицер 67′
Карни Чукуемека влезе на мястото на Максимилиан Байер 67′
Емре Джан влезе на мястото на Рами Бенсебайни 67′
Jobe Bellingham влезе на мястото на Серху Гираси 67′
57′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си
29′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
22′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си
Д. Свенсон получи жълт картон 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Манчестър сити

Виляреал
Виляреал
0 : 2
Манчестър сити
Манчестър сити
34%
Притежание на топката
66%
7
Точни удари
7
4
Неточни удари
3
48
Опасни атаки
61
17
Нарушения
15
1
Корнери
3
Засади
4-4-2
Формация
4-1-4-1
Стадион: Estadio de la Cerámica

Състави

1
15 8 12 24
14 16 18 17
19 9
9
26 82 20 11
14
27 5 3 24
25
Луис Лусио Рейс Джуниор 1 Луис Лусио Рейс Джуниор
Сантяго Муриньо 15 Сантяго Муриньо
Хуан Фойт 8 Хуан Фойт
Ренато де Палма Веага 12 Ренато де Палма Веага
Педраса 24 Педраса
Санти Комесана 14 Санти Комесана
Томас Парти 16 Томас Парти
Папе Аласан Гуейе 18 Папе Аласан Гуейе
Таджон Бюканън 17 Таджон Бюканън
Никола Пепе 19 Никола Пепе
Жорж Микаутадзе 9 Жорж Микаутадзе
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Матеус Нунес 27 Матеус Нунес
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
Нико Гонсалес 14 Нико Гонсалес
Савио Морейра де Оливейра 26 Савио Морейра де Оливейра
Р. Луис 82 Р. Луис
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

Омар Мармуш влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 86′
Раян Черки е сменен от Ерлинг Халанд 86′
85′ Алберто Молеро получи жълт картон
81′ Дани Парехо е сменен от Папе Аласан Гуейе
75′ Жълт картон за Папе Аласан Гуейе
Тияни Райндерс е сменен от Р. Луис 73′
72′ Айозе Перес влезе на мястото на Санти Комесана
Оскар Боб влезе на мястото на Джереми Доку 72′
66′ Т. Олувасейи влезе на мястото на Жорж Микаутадзе
66′ Алберто Молеро влезе на мястото на Таджон Бюканън
Жълт картон за Рубен Диас 65′
Матео Ковачич е сменен от Нико Гонсалес 57′
53′ Жълт картон за
46′ Серги Кардона влезе на мястото на Педраса
45′ Жълт картон за Сантяго Муриньо
ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си 40′
Бернардо Силва получи жълт картон 22′
Ерлинг Халанд отбеляза гол! 17′
11′ Педраса получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Олимпиaкос

Барселона
Барселона
6 : 1
Олимпиaкос
Олимпиaкос
73%
Притежание на топката
27%
12
Точни удари
3
2
Неточни удари
2
66
Опасни атаки
28
7
Нарушения
10
7
Корнери
2
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Spotify Camp Nou

Състави

25
23 5 24 3
17 8
10 16 27
14
9
10 22 56
32 14
20 45 5 3
88
Войчех Шченсни 25 Войчех Шченсни
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Марк Касадо Торас 17 Марк Касадо Торас
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
27
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Константинос Цолакис 88 Константинос Цолакис
Костиня 20 Костиня
Панайотис Рецос 45 Панайотис Рецос
Лоренцо Пирола 5 Лоренцо Пирола
Франсиско Ортега 3 Франсиско Ортега
С. Хезе 32 С. Хезе
Дани Гарсия 14 Дани Гарсия
Гелсън Мартинс 10 Гелсън Мартинс
Чикиньо 22 Чикиньо
Даниел Поденс 56 Даниел Поденс
Аюб Ел Кааби 9 Аюб Ел Кааби

Срещата по минути

80′ Марк Бернал влезе на мястото на Педри
79′ Маркъс Рашфорд отбеляза гол!
Роман Яремчук е сменен от Даниел Поденс 78′
Мехди Тареми влезе на мястото на Аюб Ел Кааби 78′
76′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол!
75′ Жерар Мартин е сменен от Алехандро Балде Мартинес
75′ Руни Барджи влезе на мястото на Ламине Ямал Насрауи Ебана
75′ Роналд Араухо влезе на мястото на Жул Кунде
74′ ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си
68′ Ламине Ямал Насрауи Ебана прати топката в мрежата.
59′ Френки де Йонг влезе на мястото на Pedro Fernández
Даниел Поденс получи жълт картон 55′
Сопуручукву Бруно Ониемаечи е сменен от Франсиско Ортега 53′
Аюб Ел Кааби не сбърка. 53′
Христос Музакитис влезе на мястото на Гелсън Мартинс 46′
Жълт картон за Дани Гарсия 39′
38′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол!
С. Хезе получи жълт картон 35′
Диого Насименто влезе на мястото на Чикиньо 31′
23′ Жълт картон за Алехандро Балде Мартинес
7′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Монако и Манчестър сити

Монако
Монако
2 : 2
Манчестър сити
Манчестър сити
29%
Притежание на топката
71%
6
Точни удари
13
2
Неточни удари
5
44
Опасни атаки
77
9
Нарушения
13
7
Корнери
3
0
Засади
2
3-4-2-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Stade Louis II.

Състави

16
5 3 22
2 28 4 27
11 31
9
9
20 4 47 11
16
5 3 24 33
25
Филип Кьон 16 Филип Кьон
Тило Керер 5 Тило Керер
Ерик Дайър 3 Ерик Дайър
Мохамед Салису 22 Мохамед Салису
Вандерсон де Оливейра Кампос 2 Вандерсон де Оливейра Кампос
Mamadou Coulibaly 28 Mamadou Coulibaly
Джордан Тезе 4 Джордан Тезе
Крепин Диата 27 Крепин Диата
Магнес Аклиуш 11 Магнес Аклиуш
Ансу Фати 31 Ансу Фати
Фоларин Балогун 9 Фоларин Балогун
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Джон Стоунс 5 Джон Стоунс
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд

Срещата по минути

90′ Точно изпълнение на Ерик Дайър.
Жълт картон за Савио Морейра де Оливейра 89′
Жълт картон за Бернардо Силва 88′
83′ Георги Иленихена е сменен от Мохамед Салису
82′ Pape Cabral влезе на мястото на Mamadou Coulibaly
82′ Мика Биевет е сменен от Фоларин Балогун
Матеус Нунес е сменен от Джон Стоунс 73′
64′ Станис Идумбо Музамбо влезе на мястото на Ансу Фати
63′ Жълт картон за Крепин Диата
Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 61′
Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 61′
Родри Ернандес получи жълт картон 57′
Ерлинг Халанд отбеляза гол! 44′
Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 39′
22′ Касум Уатара влезе на мястото на Вандерсон де Оливейра Кампос
18′ Джордан Тезе отбеляза гол!
ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и ПСЖ

Барселона
Барселона
1 : 2
ПСЖ
ПСЖ
47%
Притежание на топката
53%
8
Точни удари
10
4
Неточни удари
5
40
Опасни атаки
48
12
Нарушения
14
4
Корнери
9
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион: Spotify Camp Nou

Състави

25
23 24 5 18
21 8
10 20 14
7
49 24 29
33 17 8
2 6 51 25
30
Войчех Шченсни 25 Войчех Шченсни
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Феран Торес 7 Феран Торес
Лукас Шевалие 30 Лукас Шевалие
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Илия Забарни 6 Илия Забарни
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Уорън Заир Емери 33 Уорън Заир Емери
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
49
Сени Маюлу 24 Сени Маюлу
Брадли Баркола 29 Брадли Баркола

Срещата по минути

90+2′ Жълт картон за Ламине Ямал Насрауи Ебана
Гонсало Рамос отбеляза гол! 90′
Жълт картон за Ахраф Хакими 87′
86′ Андреас Кристенсен е сменен от Ерик Гарсия
Quentin Ndjantou влезе на мястото на Брадли Баркола 80′
Лий Канг-Ин влезе на мястото на Сени Маюлу 80′
79′ Марк Бернал е сменен от Педри
78′ Жълт картон за Марк Касадо Торас
Гонсало Рамос влезе на мястото на Фабиан Руис 72′
72′ Робърт Левандовски влезе на мястото на Маркъс Рашфорд
72′ Марк Касадо Торас влезе на мястото на Даниел Олмо
72′ Алехандро Балде Мартинес е сменен от Жерар Мартин
Лукас Ернандес е сменен от Ibrahim Mbaye 65′
57′ Жълт картон за Даниел Олмо
Нуно Мендес получи жълт картон 44′
ГООООЛ! Сени Маюлу беше точен за отбора си 38′
32′ Жълт картон за Френки де Йонг
19′ ГООООЛ! Феран Торес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′ Оскар Боб е сменен от Ерлинг Халанд
80′ Нейтън Аке е сменен от Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′
Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка 72′
Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′
69′ Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку
65′ Джереми Доку отбеляза гол!
60′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес
56′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си
Хуан Хесус влезе на мястото на Матео Политано 55′
Матео Политано получи жълт картон 52′
Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне 26′
Директен червен картон за Джовани Ди Лоренцо 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл
Нюкасъл
1 : 2
Барселона
Барселона
36%
Притежание на топката
64%
7
Точни удари
14
3
Неточни удари
5
52
Опасни атаки
53
11
Нарушения
12
6
Корнери
4
3
Засади
0
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: St. James' Park

Състави

1
2 5 33 21
39 8 7
20 10 11
9
11 16 14
21 8
23 4 5 18
13
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Киърън Трипиър 2 Киърън Трипиър
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Джоелинтън 7 Джоелинтън
Антъни Еланга 20 Антъни Еланга
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Педри 8 Педри
Рафиня 11 Рафиня
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски

Срещата по минути

Марк Касадо Торас получи жълт картон 90+7′
Марк Касадо Торас влезе на мястото на Фермин Лопес Марин 90+3′
90′ ГООООЛ! Антъни Гордън беше точен за отбора си
Френки де Йонг получи жълт картон 82′
Даниел Олмо влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 82′
Ерик Гарсия влезе на мястото на Жерар Мартин 81′
76′ Свен Ботман е сменен от Киърън Трипиър
Жълт картон за Фермин Лопес Марин 75′
Феран Торес е сменен от Робърт Левандовски 70′
Андреас Кристенсен е сменен от Пау Кубарси Паредес 69′
Маркъс Рашфорд отбеляза гол! 67′
63′ Малик Тиау влезе на мястото на Харви Барнс
63′ Джоузеф Уилок влезе на мястото на Антъни Еланга
62′ Ник Уолтимаде е сменен от Фабиан Шер
62′ Джейкъб Мърфи е сменен от Джоелинтън
ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 58′
45+2′ Дан Бърн получи жълт картон
Жерар Мартин получи жълт картон 45′
28′ Жълт картон за Джоелинтън
