Мадрид в паника: Играчите обръщат гръб на Алонсо, Клоп е на линия!

Реал Мадрид е изправен пред най-голямата криза от близо десетилетие, а според испански медии напрежението в клуба е достигнало точката на пречупване. Само месец след като „кралете“ изглеждаха уверени лидери в Ла Лига, днес атмосферата на „Бернабеу“ прилича на буря преди разрушителен удар.

Алонсо със затегната примка около врата

Тежката домакинска загуба от Селта с 0:2, която остави Реал четири точки зад Барселона, е отключила паника в ръководството. Според информация на вестник Marca, президентът Флорентино Перес е свикал извънредна кризисна среща, продължила до ранните часове на сутринта. Разисквани са тревожният спад във формата, множеството контузии и спорни съдийски решения, но изводът е категоричен: Чаби Алонсо разполага само с няколко дни да спаси поста си.

Предстоящият мач от Шампионската лига срещу Манчестър Сити тази вечер може да се окаже решаващият тест за неговото оцеляване.

Винисиус крещи „Напускам!“

Една от най-тревожните теми за Перес е рязко влошената атмосфера между Алонсо и част от звездите. Източници, цитирани от испански медии, твърдят, че строгият режим на треньора и желанието му да „изкорени лошите навици“ не са били приети добре.

Според същите информации, напрежението е достигнало връх по време на Ел Класико, когато Винисиус Жуниор, ядосано сменен, се е провикнал: „Напускам този отбор!“, игнорирайки треньора.

Снимка: Reuters

Ситуацията се усложнява още повече от слуховете, че бразилецът не обмисля удължаване на договора си (изтичащ през 2027 г.), докато Алонсо остава начело. В медиите се споменават и недоволства от страна на Феде Валверде, Родриго и Ферлан Менди.

Юрген Клоп – името, което разтърси Мадрид

На фона на хаоса едно име се откроява като потенциален спасител: Юрген Клоп. Въпреки че германецът наскоро пое ръководна роля в структурата на Ред Бул и заяви, че няма да се връща към треньорството, поканата от Реал според испанските медии е предизвикала сериозно размисляне.

Клубът вижда в него силна фигура, способна да въведе дисциплина и да възстанови манталитета на победители. Но Клоп, твърдят същите източници, е поставил два категорични ултиматума, които биха предизвикали земетресение в състава.

Ултиматум №1: Продажбата на Винисиус

Снимка: БГНЕС

Клоп оценявал таланта на играча, но бил обезпокоен от поведението и липсата на дисциплина.

Ултиматум №2: Продажбата на Родриго

Германецът считал, че формата на Родриго е в застой и че крилата на отбора трябва да бъдат напълно обновени.

Ако тези твърдения се окажат верни, Мадрид е на прага на най-радикалната трансформация от времето на „Галактикос“.

Зидан и Арбелоа – алтернативи в сянка

Реал Мадрид, известен с това, че винаги поддържа план Б, има още две имена в списъка:

Зинедин Зидан – легенда на клуба и фаворит на Перес, но според френската преса фокусиран върху националния отбор на Франция.

Алваро Арбелоа – треньорът на Кастиля, възпитаник на клуба и потенциално вътрешно решение, ако кризата ескалира.

Мадрид на ръба на експлозия

Отношения нажежени до червено, треньор под натиск, звезди в бунт и евентуален Клоп, готов да измете половината атака – Реал Мадрид влиза в един от най-турбулентните периоди в съвременната си история.

Реал Мадрид срещу Манчестър сити 10.12.2025 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Айнтрахт Франкфурт

Барселона 2 : 1 Айнтрахт Франкфурт 76% Притежание на топката 24% 13 Точни удари 3 6 Неточни удари 3 83 Опасни атаки 17 10 Нарушения 11 5 Корнери 0 2 Засади 8 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Spotify Camp Nou Състави 13 23 5 18 3 24 8 10 16 11 9 7 20 27 8 16 15 13 4 3 21 23 13 Джоан Гарсия 23 Жул Кунде 5 Пау Кубарси Паредес 18 Жерар Мартин 3 Алехандро Балде Мартинес 24 Ерик Гарсия 8 Педри 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 11 Рафиня 9 Робърт Левандовски 23 Майкъл Zetterer 13 Расмус Кристенсен 4 Робин Кох 3 Артур Теат 21 Натаниел Браун 16 Уго Ларсон 15 Ели Скири 20 Рицу Доан 27 Марио Гьотце 8 Фарес Чаиби 7 Ансгар Кнауф Срещата по минути Джесик Нганкам влезе на мястото на Рицу Доан 89′ 89′ Андреас Кристенсен е сменен от Алехандро Балде Мартинес 89′ Руни Барджи е сменен от Ламине Ямал Насрауи Ебана Може ли Узун влезе на мястото на Марио Гьотце 77′ Жан-Матео Бахоя е сменен от Фарес Чаиби 77′ Сепе Уахи е сменен от Ансгар Кнауф 68′ Махмуд Дахуд влезе на мястото на Уго Ларсон 68′ 66′ Феран Торес влезе на мястото на Робърт Левандовски 66′ Френки де Йонг влезе на мястото на Рафиня 60′ Жерар Мартин получи жълт картон 56′ Ламине Ямал Насрауи Ебана получи жълт картон 53′ Жул Кунде отбеляза гол! 50′ Жул Кунде отбеляза гол! 46′ Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Фермин Лопес Марин Ансгар Кнауф получи жълт картон 27′ Ансгар Кнауф отбеляза гол! 21′ 10′ Отменен гол

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Барселона

Челси 3 : 0 Барселона 56% Притежание на топката 44% 12 Точни удари 3 3 Неточни удари 2 48 Опасни атаки 22 18 Нарушения 12 4 Корнери 0 6 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stamford Bridge Състави 1 27 29 23 3 24 25 41 8 49 7 9 10 16 7 24 21 23 4 5 3 13 1 Робърт Санчес 27 Мало Густо 29 Уесли Фофана 23 Тревох Чалоба 3 Кукурела 24 Рийс Джеймс 25 Мойсес Кайседо Корозо 41 Estêvão 8 Хоакин Фернандес 49 Алехандро Ферейра 7 Педро Нето 13 Джоан Гарсия 23 Жул Кунде 4 Роналд Араухо 5 Пау Кубарси Паредес 3 Алехандро Балде Мартинес 24 Ерик Гарсия 21 Френки де Йонг 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 7 Феран Торес 9 Робърт Левандовски Срещата по минути 83′ Тирик Джордж влезе на мястото на Estêvão 82′ Джош Ачеампонг е сменен от Рийс Джеймс Даниел Олмо влезе на мястото на Ламине Ямал Насрауи Ебана 80′ Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 80′ 75′ Джейми Байное-Гитънс влезе на мястото на Педро Нето 73′ Лиъм Делап отбеляза гол! Рафиня е сменен от Робърт Левандовски 62′ Андреас Кристенсен влезе на мястото на Фермин Лопес Марин 62′ 59′ Лиъм Делап влезе на мястото на Алехандро Ферейра 55′ ГООООЛ! Estêvão беше точен за отбора си 52′ Жълт картон за 52′ Жълт картон за Кукурела 46′ Андрей Сантос влезе на мястото на Мало Густо Маркъс Рашфорд влезе на мястото на Феран Торес 46′ 40′ Жълт картон за 40′ Жълт картон за Мало Густо Роналд Араухо получи жълт картон 32′ 27′ Автогол на Жул Кунде

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Байер Леверкузен

Манчестър сити 0 : 2 Байер Леверкузен 55% Притежание на топката 45% 15 Точни удари 6 4 Неточни удари 1 117 Опасни атаки 20 4 Нарушения 8 9 Корнери 3 1 Засади 1 4-3-3 Формация 5-3-2 Стадион: Etihad Stadium Състави 1 45 5 6 21 82 14 4 52 7 26 14 35 30 24 10 19 4 5 44 20 1 1 Джеймс Трафорд 45 Абдукодир Хусанов 5 Джон Стоунс 6 Нейтън Аке 21 Райън Айт Нури 82 Р. Луис 14 Нико Гонсалес 4 Тияни Райндерс 52 Оскар Боб 7 Омар Мармуш 26 Савио Морейра де Оливейра 1 Марк Флекен 19 Ърнест Поку 4 Джарел Куанса 5 Лоик Баде 44 Жануел Белосян 20 Алекс Грималдо 30 Ибрахим Маза 24 Алейкс Гарсия 10 Малик Тилман 14 Патрик Шик 35 Срещата по минути Нейтън Тела е сменен от Christian Kofane 83′ Christian Kofane получи жълт картон 77′ 65′ Ерлинг Халанд влезе на мястото на Омар Мармуш 65′ Раян Черки влезе на мястото на Абдукодир Хусанов Жълт картон за Алекс Грималдо 60′ ГООООЛ! Патрик Шик беше точен за отбора си 54′ 46′ N. O'Reilly е сменен от Райън Айт Нури 46′ Фил Фодън влезе на мястото на Р. Луис 46′ Джереми Доку влезе на мястото на Оскар Боб ГООООЛ! Алекс Грималдо беше точен за отбора си 23′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Брюж и Барселона

Брюж 3 : 3 Барселона 24% Притежание на топката 76% 10 Точни удари 12 0 Неточни удари 11 24 Опасни атаки 77 11 Нарушения 6 0 Корнери 3 1 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Jan Breydelstadion Състави 29 64 4 44 65 25 15 9 20 8 7 7 10 16 14 17 21 23 4 24 3 25 29 Nordin Jackers 64 К. Сабе 4 Хоел Леандро Ордонес Гереро 44 Брандън Мечеле 65 Хоакин Сейс 25 А. Станкович 15 Рафаел Нвадике 9 К. Борхес 20 Ханс Ванакен 8 Христос Цолис 7 Николо Трезолди 25 Войчех Шченсни 23 Жул Кунде 4 Роналд Араухо 24 Ерик Гарсия 3 Алехандро Балде Мартинес 17 Марк Касадо Торас 21 Френки де Йонг 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 14 Маркъс Рашфорд 7 Феран Торес Срещата по минути Пау Кубарси Паредес влезе на мястото на Ерик Гарсия 90+4′ Жерар Мартин влезе на мястото на Алехандро Балде Мартинес 90+3′ 90+1′ Р. Вермант отбеляза гол! 87′ Хуго Ветлесен влезе на мястото на Лин Аудор Фермин Лопес Марин получи жълт картон 85′ 84′ Лин Аудор влезе на мястото на Рафаел Нвадике Руни Барджи влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 83′ Жълт картон за Ламине Ямал Насрауи Ебана 81′ 81′ Жълт картон за Мамаду Диахон 78′ Р. Вермант влезе на мястото на Николо Трезолди 78′ Мамаду Диахон е сменен от К. Борхес Автогол на Христос Цолис 77′ 63′ ГООООЛ! К. Борхес беше точен за отбора си ГООООЛ! Ламине Ямал Насрауи Ебана беше точен за отбора си 61′ Даниел Олмо влезе на мястото на Марк Касадо Торас 58′ Робърт Левандовски е сменен от Феран Торес 58′ Жълт картон за Жул Кунде 47′ 32′ Жълт картон за Рафаел Нвадике 17′ К. Борхес отбеляза гол! ГООООЛ! Феран Торес беше точен за отбора си 8′ 6′ ГООООЛ! Николо Трезолди беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Борусия Дортмунд

Манчестър сити 4 : 1 Борусия Дортмунд 50% Притежание на топката 50% 12 Точни удари 9 6 Неточни удари 3 51 Опасни атаки 40 11 Нарушения 17 4 Корнери 4 3 Засади 0 4-1-4-1 Формация 3-4-2-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 27 5 24 33 14 26 4 47 11 9 9 27 14 26 20 8 24 3 4 5 1 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 5 Джон Стоунс 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 4 Тияни Райндерс 47 Фил Фодън 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 1 Грегор Кобел 3 Валдемар Антон 4 Нико Шлотербек 5 Рами Бенсебайни 26 Джулиан Райърсън 20 Марсел Сабицер 8 Феликс Нмеча 24 Д. Свенсон 27 Карим Адейеми 14 Максимилиан Байер 9 Серху Гираси Срещата по минути 90+1′ ГООООЛ! Раян Черки беше точен за отбора си 86′ Райън Айт Нури влезе на мястото на N. O'Reilly 86′ Омар Мармуш влезе на мястото на Ерлинг Халанд 85′ N. O'Reilly получи жълт картон Фабио Силва влезе на мястото на Карим Адейеми 81′ 79′ Бернардо Силва влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 79′ Рубен Диас влезе на мястото на Тияни Райндерс 79′ Раян Черки влезе на мястото на Джереми Доку 78′ Савио Морейра де Оливейра получи жълт картон Валдемар Антон отбеляза гол! 72′ Паскал Грос е сменен от Марсел Сабицер 67′ Карни Чукуемека влезе на мястото на Максимилиан Байер 67′ Емре Джан влезе на мястото на Рами Бенсебайни 67′ Jobe Bellingham влезе на мястото на Серху Гираси 67′ 57′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си 29′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 22′ ГООООЛ! Фил Фодън беше точен за отбора си Д. Свенсон получи жълт картон 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Виляреал и Манчестър сити

Виляреал 0 : 2 Манчестър сити 34% Притежание на топката 66% 7 Точни удари 7 4 Неточни удари 3 48 Опасни атаки 61 17 Нарушения 15 1 Корнери 3 Засади 4-4-2 Формация 4-1-4-1 Стадион: Estadio de la Cerámica Състави 1 15 8 12 24 14 16 18 17 19 9 9 26 82 20 11 14 27 5 3 24 25 1 Луис Лусио Рейс Джуниор 15 Сантяго Муриньо 8 Хуан Фойт 12 Ренато де Палма Веага 24 Педраса 14 Санти Комесана 16 Томас Парти 18 Папе Аласан Гуейе 17 Таджон Бюканън 19 Никола Пепе 9 Жорж Микаутадзе 25 Джанлуиджи Донарума 27 Матеус Нунес 5 Джон Стоунс 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 14 Нико Гонсалес 26 Савио Морейра де Оливейра 82 Р. Луис 20 Бернардо Силва 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути Омар Мармуш влезе на мястото на Савио Морейра де Оливейра 86′ Раян Черки е сменен от Ерлинг Халанд 86′ 85′ Алберто Молеро получи жълт картон 81′ Дани Парехо е сменен от Папе Аласан Гуейе 75′ Жълт картон за Папе Аласан Гуейе Тияни Райндерс е сменен от Р. Луис 73′ 72′ Айозе Перес влезе на мястото на Санти Комесана Оскар Боб влезе на мястото на Джереми Доку 72′ 66′ Т. Олувасейи влезе на мястото на Жорж Микаутадзе 66′ Алберто Молеро влезе на мястото на Таджон Бюканън Жълт картон за Рубен Диас 65′ Матео Ковачич е сменен от Нико Гонсалес 57′ 53′ Жълт картон за 46′ Серги Кардона влезе на мястото на Педраса 45′ Жълт картон за Сантяго Муриньо ГООООЛ! Бернардо Силва беше точен за отбора си 40′ Бернардо Силва получи жълт картон 22′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 17′ 11′ Педраса получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Олимпиaкос

Барселона 6 : 1 Олимпиaкос 73% Притежание на топката 27% 12 Точни удари 3 2 Неточни удари 2 66 Опасни атаки 28 7 Нарушения 10 7 Корнери 2 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Spotify Camp Nou Състави 25 23 5 24 3 17 8 10 16 27 14 9 10 22 56 32 14 20 45 5 3 88 25 Войчех Шченсни 23 Жул Кунде 5 Пау Кубарси Паредес 24 Ерик Гарсия 3 Алехандро Балде Мартинес 17 Марк Касадо Торас 8 Педри 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 27 14 Маркъс Рашфорд 88 Константинос Цолакис 20 Костиня 45 Панайотис Рецос 5 Лоренцо Пирола 3 Франсиско Ортега 32 С. Хезе 14 Дани Гарсия 10 Гелсън Мартинс 22 Чикиньо 56 Даниел Поденс 9 Аюб Ел Кааби Срещата по минути 80′ Марк Бернал влезе на мястото на Педри 79′ Маркъс Рашфорд отбеляза гол! Роман Яремчук е сменен от Даниел Поденс 78′ Мехди Тареми влезе на мястото на Аюб Ел Кааби 78′ 76′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол! 75′ Жерар Мартин е сменен от Алехандро Балде Мартинес 75′ Руни Барджи влезе на мястото на Ламине Ямал Насрауи Ебана 75′ Роналд Араухо влезе на мястото на Жул Кунде 74′ ГООООЛ! Маркъс Рашфорд беше точен за отбора си 68′ Ламине Ямал Насрауи Ебана прати топката в мрежата. 59′ Френки де Йонг влезе на мястото на Pedro Fernández Даниел Поденс получи жълт картон 55′ Сопуручукву Бруно Ониемаечи е сменен от Франсиско Ортега 53′ Аюб Ел Кааби не сбърка. 53′ Христос Музакитис влезе на мястото на Гелсън Мартинс 46′ Жълт картон за Дани Гарсия 39′ 38′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол! С. Хезе получи жълт картон 35′ Диого Насименто влезе на мястото на Чикиньо 31′ 23′ Жълт картон за Алехандро Балде Мартинес 7′ Фермин Лопес Марин отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Монако и Манчестър сити

Монако 2 : 2 Манчестър сити 29% Притежание на топката 71% 6 Точни удари 13 2 Неточни удари 5 44 Опасни атаки 77 9 Нарушения 13 7 Корнери 3 0 Засади 2 3-4-2-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Stade Louis II. Състави 16 5 3 22 2 28 4 27 11 31 9 9 20 4 47 11 16 5 3 24 33 25 16 Филип Кьон 5 Тило Керер 3 Ерик Дайър 22 Мохамед Салису 2 Вандерсон де Оливейра Кампос 28 Mamadou Coulibaly 4 Джордан Тезе 27 Крепин Диата 11 Магнес Аклиуш 31 Ансу Фати 9 Фоларин Балогун 25 Джанлуиджи Донарума 5 Джон Стоунс 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 4 Тияни Райндерс 47 Фил Фодън 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд Срещата по минути 90′ Точно изпълнение на Ерик Дайър. Жълт картон за Савио Морейра де Оливейра 89′ Жълт картон за Бернардо Силва 88′ 83′ Георги Иленихена е сменен от Мохамед Салису 82′ Pape Cabral влезе на мястото на Mamadou Coulibaly 82′ Мика Биевет е сменен от Фоларин Балогун Матеус Нунес е сменен от Джон Стоунс 73′ 64′ Станис Идумбо Музамбо влезе на мястото на Ансу Фати 63′ Жълт картон за Крепин Диата Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 61′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 61′ Родри Ернандес получи жълт картон 57′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! 44′ Жълт картон за Джанлуиджи Донарума 39′ 22′ Касум Уатара влезе на мястото на Вандерсон де Оливейра Кампос 18′ Джордан Тезе отбеляза гол! ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си 15′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и ПСЖ

Барселона 1 : 2 ПСЖ 47% Притежание на топката 53% 8 Точни удари 10 4 Неточни удари 5 40 Опасни атаки 48 12 Нарушения 14 4 Корнери 9 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Spotify Camp Nou Състави 25 23 24 5 18 21 8 10 20 14 7 49 24 29 33 17 8 2 6 51 25 30 25 Войчех Шченсни 23 Жул Кунде 24 Ерик Гарсия 5 Пау Кубарси Паредес 18 Жерар Мартин 21 Френки де Йонг 8 Педри 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 20 Даниел Олмо 14 Маркъс Рашфорд 7 Феран Торес 30 Лукас Шевалие 2 Ахраф Хакими 6 Илия Забарни 51 Уилям Пачо Тенорио 25 Нуно Мендес 33 Уорън Заир Емери 17 Витор Ферейра 8 Фабиан Руис 49 24 Сени Маюлу 29 Брадли Баркола Срещата по минути 90+2′ Жълт картон за Ламине Ямал Насрауи Ебана Гонсало Рамос отбеляза гол! 90′ Жълт картон за Ахраф Хакими 87′ 86′ Андреас Кристенсен е сменен от Ерик Гарсия Quentin Ndjantou влезе на мястото на Брадли Баркола 80′ Лий Канг-Ин влезе на мястото на Сени Маюлу 80′ 79′ Марк Бернал е сменен от Педри 78′ Жълт картон за Марк Касадо Торас Гонсало Рамос влезе на мястото на Фабиан Руис 72′ 72′ Робърт Левандовски влезе на мястото на Маркъс Рашфорд 72′ Марк Касадо Торас влезе на мястото на Даниел Олмо 72′ Алехандро Балде Мартинес е сменен от Жерар Мартин Лукас Ернандес е сменен от Ibrahim Mbaye 65′ 57′ Жълт картон за Даниел Олмо Нуно Мендес получи жълт картон 44′ ГООООЛ! Сени Маюлу беше точен за отбора си 38′ 32′ Жълт картон за Френки де Йонг 19′ ГООООЛ! Феран Торес беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити 2 : 0 Наполи 74% Притежание на топката 26% 14 Точни удари 1 9 Неточни удари 0 124 Опасни атаки 21 3 Нарушения 4 9 Корнери 2 1 Засади 1 4-1-4-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 45 3 24 33 16 20 47 4 11 9 19 21 99 11 8 68 22 31 4 37 32 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 4 Тияни Райндерс 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс 80′ Оскар Боб е сменен от Ерлинг Халанд 80′ Нейтън Аке е сменен от Йошко Гвардиол Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′ Били Гилмор влезе на мястото на Станислав Лоботка 72′ Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′ 69′ Савио Морейра де Оливейра влезе на мястото на Джереми Доку 65′ Джереми Доку отбеляза гол! 60′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 56′ ГООООЛ! Ерлинг Халанд беше точен за отбора си Хуан Хесус влезе на мястото на Матео Политано 55′ Матео Политано получи жълт картон 52′ Матиас Оливера е сменен от Кевин Де Бройне 26′ Директен червен картон за Джовани Ди Лоренцо 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона