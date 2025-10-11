"По-добре е да правиш всичко с коса": Роналдо се страхува от оплешивяване

Кристиано Роналдо е в разцвета на силите си - и здравословно и финансово. И може би си мислите, че няма от какво да се страхува.

Оказва се обаче че португалската суперзвезда си има една голяма фобия - да не оплешивее.

40-годишният нападател на Ал Насър е открил клиника за присаждане на коса в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, с цел да помогне на местните мъже да се радват на хубава коса дори в по-напреднала възраст.

Фобията на Кристиано Роналдо

"Ако ме видите без коса, няма да съм същият човек", каза Кристиано.

"Да правиш всичко с коса е по-добре. Мисля, че да. Предпочитам да е така. Но на много хора не им пука дали имат коса или не. Мисля, че изглеждам по-добре с коса. Това е само мое мнение. И знам, че се шегуваме, но никой не бива да се срамува. Това е нещо позитивно, което можеш да направиш за себе си. Понякога хората се шегуват малко като нас, но всъщност е много позитивно нещо", добави той.

Снимка: Getty Images

"Хората ходят в клиниката малко срамежливо. Защото преди пет години това беше стигма. Но сега е различно. Хората гледат на това по различен начин. Виждат го сякаш отиват на зъболекар за преглед."

"Мисля, че трябва да си уверен със или без коса. Мисля, че с коса е по-добре. Чувстваш се комфортно със себе си. Мисля, че това е най-важното нещо. Харесва ми това. Мисля, че е важен разговор.

Здравето

Увереността не идва отвън, тя винаги идва отвътре, но винаги е хубаво да изглеждаш добре и отвън. За мен, както казах, здравето е ключово."

"По-доброто здраве, според мен, означава по-дълъг живот. Както казахте, моят фокус е да бъда част от големи компании, свързани със здравето. Имам и други здравни компании, които не са свързани с косата. Така че съм щастлив, че помагаме на самочувствието на хората тук", каза още петкратният носител на "Златната топка".

