Първият в историята: Кристиано Роналдо мина $1 милиард

Кристиано Роналдо е свикнал да е първият в историята, когато става дума за футбол. 40-годишният португалец е напред с материала и по отношение на финансите.

Петкратният носител на Златната топка официално е първият футболист със статут на милиардер. Изчисленията са на специализираното издание Bloomberg.

Роналдо подписа нов договор със саудитския Ал Насър през лятото и така си гарантира още $400 милиона. Заплатата му не подлежи на облагане с данъци, бонусите са умопомрачителни, а Кристиано вече е собственик и на 15% от акциите на тима.

Общото му състояние се оценява на $1.4 милиарда.

Голове и пари

Приходите от спонсорски сделки също не са за пренебрегване. Докато печелеше трофеи с колоси като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, той рекламираше компании като "Найк" и "Армани".

Освен това Роналдо има доста инвестиции, включително в луксозни недвижими имоти в родината си - на родния си остров Мадейра, както и в Лисабон, където направи първите крачки към големия футбол.

Кристиано се присъединява към Тайгър Уудс (голф) и ЛеБрон Джеймс (баскетбол). Тримата са единствените спортисти, които стават милиардери по време на активната си кариера.

След пенсионирането си до тази кота достигат Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и Джуниър Бриджмън (баскетбол), Йон Циряк и Роджър Федерер (тенис).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK