Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)

Някога исках да изям света, вече нямам дългосрочни планове, разкрива звездата

Семейството на Кристиано Роналдо го притиска да спре с футбола. Това призна петкратният носител на Златната топка на гала вечерта Portugal Football Globes.

"Хората, особено от моето семейство, казват: "Време е да спреш. Вече си постигнал всичко. Защо искаш да вкаращ 1000 гола?" Но аз не мисля така. Все още правя добри неща, помагам на клуба си и на националния отбор. Когато приключа, ще бъда удовлетворен, защото дадох всичко от себе си. Нямам още много години във футбола, затова се наслаждавам на всеки миг", заяви 40-годишният Роналдо.

"Трябва да мисля за настоящето, мач за мач. Очевидно целта пред националния отбор е да отидем на Мондиал 2026 и да го спечелим. Нужно е обаче да подхождаме към всичко стъпка по стъпка."

Помагам на младите и те на мен

"За мен е гордост да играя за Португалия. Винаги чувствам феновете до нас, независимо дали мачът върви добре или зле. Те винаги ни помагат. Сигурен съм, че ще се класираме за световното".

„Три неща са неизбежни в живота: смъртта, данъците и головете на Роналдо

"Тази награда? Тя не е за край на кариерата. Виждам я като признание за годините усилия, отдаденост и амбиция. Обичам да печеля, да помагам на новите поколения. Те също ми помагат да поддържам формата и страстта си. Това е, което ме мотивира - да се състезавам с по-младите", допълни футболистът на Ал Насър.

Жажда за живот

"Преди 20 години исках да изям света. Сега вече не гледам по този начин. Мисленето се променя с възрастта. Моята философия е да живея ден за ден."

"Всичко минава толкова бързо, че не можеш да правиш дългосрочни планове. Краткосрочните планове са по-вълнуващи, носят жажда за живот. Това се опитвам да правя - да се наслаждавам на деня, тренировка след тренировка, мач след мач. За останалото - ще видим."

