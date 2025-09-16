Португалия надви Ицо, Бала и Усик (ВИДЕО)

Христо Стоичков и Красимир Балъков оставиха български печат върху благотворителния мач Legends Charity Game в Лисабон. Шоуто на стадион "Жозе Алвеладе" събра 50 000 зрители по трибуните, които дойдоха да аплодират някои от вечните икони на футбола.

На терена се забавляваха сборни отбори на португалските и на световни звезди. Ицо и Бала се появиха на терена през второто полувреме, а компания им правеше и един специален гост - шампионът в тежка категория на бокса Олександър Усик.

Целта на мача и на инициативите на фондацията-организатор е да се съберат 1 милион евро, които да бъдат разпределени на избрани преди това благотворителни инициативи.

Звездни голмайстори

Португалските звезди, водени от Кощиня, се наложиха с 4:1. Резултатът беше открит от Педро Паулета, а малко по-късно Елдер Пощига удвои. Луиш Фиго вкара третия гол, а Пепе направи 4:0.

Английският нападател Майкъл Оуен оформи крайния резултат с единственото попадение за световните звезди, чийто треньор беше Роберто Карлош.

Съставите

Сборен отбор на Португалия: Витор Баия, Жозе Босингва, Пепе, Бруно Алвеш, Фабио Контрао, Тиаго Мендеш, Луиш Фиго, Маниш, Нани, Паулета, Куарешма

Резерви: Пимпарел, Елисеу, Дани, Карвальо, Андраде, Шимао, Нуно Гомеш, Пощига

Сборен отбор на света: Петер Чех, Марко Матераци, Джон Тери, Карлес Пуьол, Хавиер Санети, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Кристиан Карембьо, Кака, Хавиер Савиола, Хенрик Ларсон

Резерви: Ван дер Сар, Роберто Карлош, Карагунис, Красимир Балъков, Георги Хаджи, Юри Джоркаеф, Майкъл Оуен, Алесандро Дел Пиеро, Христо Стоичков, Олександър Усик