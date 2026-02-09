Пребиха съдията, който предложи брак на приятеля си

Футболният рефер Паскал Кайзер беше пребит пред дома си в нощта срещу неделя. Нападението идва седмица след като той предложи брак на приятеля си Мориц пред 50 000 зрители на стадион в Кьолн.

Кайзер падна на коляно и предложи пръстен на своя любим на мача между Кьолн и Волфсбург. Сцената предизвика крайни реакции в цяла Германия.

Реферът, който ръководи двубои от аматьорските дивизии, е активен в борбата срещу хомофобията в социалните мрежи.

20 минути по-късно

В деня преди нападението той е получил заплахи, придружени с информация за домашния му адрес. Той се свързал с полицията, но властите преценили, че няма непосредствена опасност.

Само 20 минути след този отговор, той излязъл пред дома си да изпуши цигара. Там го чакали четирима мъж, които го нападнали с юмруци и ритници.

Кайзер свързва нападението директно с предложението си за брак и твърди, че оттогава се е превърнал в мишена на хомофоби. Той публикува снимка с последствията от атаката.