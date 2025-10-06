bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Барса и Милан ще домакинстват извън Европа

УЕФА не харесва това

Барса и Милан ще домакинстват извън Европа
Getty Images

Европейската футболна централа (УЕФА) одобри провеждането на мачове от футболните първенства на Испания и на Италия извън съответните държави. Това беше обявено в изявление, публикувано от организацията.

По-рано Кралската испанска футболна федерация подаде заявка за домакинство на срещата между Барселона и Виляреал в Маями, докато Италианската футболна федерация одобри идеята за провеждане на двубоя между Милан и Комо в Австралия.

Позицията на УЕФА

 "УЕФА ще съдейства активно за работата, извършвана от ФИФА, за да гарантира, че бъдещите разпоредби ще защитават целостта на вътрешните състезания и тясната връзка между клубовете, техните фенове и местните общности", се казва в изявлението.

Снимка: Reuters

"Мачовете от първенствата трябва да се играят на домакинските терени, в противен случай това ще лиши лоялните фенове от възможността да посещават срещите и би могло да наруши състезанията", заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

"Нашите консултации потвърдиха основателността на тези опасения. Бих искал да благодаря на 55-е национални асоциации за техния конструктивен и отговорен ангажимент за разрешаването на този деликатен въпрос. Въпреки че е жалко, че трябваше да позволим тези два мача да се проведат в чужбина, това решение не трябва да се разглежда като прецедент. Нашата цел е ясна: да защитим целостта на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава в родната си среда", добави той.

Снимка: Reuters

Мачът между Барселона и Виляреал е насрочен за 20 декември, а Милан и Комо - за 6 февруари.

Тагове:

футбол барселона Испания серия а милан Италия уефа прецедент ла лига

