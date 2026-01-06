При новия си мениджър в Челси ще тренират, когато си поискат

Новият мениджър на Челси използва един от най-странните методи във футбола. 41-годишният Лиъм Росиниър позволява на своите играчи да тренират „когато те решат“, като няма конкретно, строго определено време за всекидневните им занимания.
Росиниър е поредният нов мениджър на Челси. Футболният гуру Фабрицио Романо потвърди новината тази сутрин.
Неговият различен треньорски метод доби популярност в социалните мрежи след назначаването му на "Стамфорд Бридж". С цел по-лесното климатизиране на играчите от различни култури и националности, Росиниър не поставя строго определено време за старт на ежедневните им тренировки.
Вместо да налага строго фиксиран час за тренировки, както правят повечето клубове, Росиниър дава свобода на футболистите си. Те започват деня, когато се почувстват готови – с време за разговори, сближаване и изграждане на връзки, преди да преминат към интензивна и фокусирана работа на терена.
На пръв поглед този подход просто създава по-спокойна и приятна атмосфера, но всъщност зад него стои много по-дълбока и важна причина – ключът към успеха на Росиниър в Страсбург.
Отборът, както много други, е съставен от футболисти от различни краища на света, включително много играчи от Западна Африка. В някои от тези култури строгото отношение към закъсненията не е нещо обичайно.
Росиниър разбира това и го уважава. Затова създава среда, в която играчите се чувстват приети и разбрани, а не притискани от правила.
Истинският ключ тук не е началният час на тренировката, а желанието на Росиниър да опознае хората в отбора си и техния културен произход. Именно затова в Челси вярват, че той би могъл много бързо да изгради силна химия и сплотеност в съблекалнята.
Престоят на Росиниър в Страсбург е неговият първи начело на отбор от елитна дивизия. Преди това той е бил начело на Хъл Сити и Дарби Каунти в английското второ ниво (Чемпиъншип).
Със Страсбург, който е собственост на същия консорциум, който притежава и Челси, той има 63 мача, като в единствения си пълен сезон във Франция завършва на 7-о място и класира отбора в Лигата на конференциите.
