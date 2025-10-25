Прислужницата на Икер Касияс арестувана

Бившият вратар на Реал Мадрид и световен шампион Икер Касияс преживява истински кошмар – жената, на която бе доверил дома си, е арестувана за кражба на пет луксозни часовника, част от личната му колекция.
След сигнал, подаден от самия Касияс на 16 октомври, полицията се заема светкавично с разследването. Само няколко дни по-късно – арести, скандал и предателство! Двама са заподозрени, сред които и прислужницата му. Заловени са, докато опитвали да избягат от страната.
Откраднати са часовници за хиляди евро, символи на успеха на футболната икона. Два от тях вече са намерени, но три все още липсват – и според източници те може да са били продадени на черния пазар.
Икер изкара 16 години на "Бернабеу", превърна се в клубна икона и за това време изигра 725 мача, след което за пет сезона в Порто опази 167 пъти мрежата на португалския гранд.
