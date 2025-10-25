bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Прислужницата на Икер Касияс арестувана

Тя го обра, пет часовника изчезнаха!

Прислужницата на Икер Касияс арестувана

Бившият вратар на Реал Мадрид и световен шампион Икер Касияс преживява истински кошмар – жената, на която бе доверил дома си, е арестувана за кражба на пет луксозни часовника, част от личната му колекция.

След сигнал, подаден от самия Касияс на 16 октомври, полицията се заема светкавично с разследването. Само няколко дни по-късно – арести, скандал и предателство! Двама са заподозрени, сред които и прислужницата му. Заловени са, докато опитвали да избягат от страната.

Снимка: Reuters

Откраднати са часовници за хиляди евро, символи на успеха на футболната икона. Два от тях вече са намерени, но три все още липсват – и според източници те може да са били продадени на черния пазар.

Икер Касияс: Вече не се радвам на живота

Легенда

Икер изкара 16 години на "Бернабеу", превърна се в клубна икона и за това време изигра 725 мача, след което за пет сезона в Порто опази 167 пъти мрежата на португалския гранд.

Беше на върха, разведе се и едва не умря: Не мога да се преструвам, не съм добре
