Путин се зае с руските футболни съдии (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин погна футболните съдии в страната. Той обърна внимание на наболелия проблем, отбелязвайки, че фенове често и с право недоволстват от качеството на реферите.

Путин направи коментара по време посещение на изложение, посветено на ролята на изкуствения интелект, част от международната конференция AI Journey 2025.

Държавният глава на Русия почерта, че повдига темата заради нейната актуалност.

С технологиите към прогрес

"Във футбола ни има много въпроси. И феновете постоянно обръщат внимание на това - на качеството на съдийството.", заяви Путин.

По време на събитието беше представена платформата AI 4 Sport. Иновативната система използва изкуствен интелект, за да осигури по-голяма точност при отсъжданията в спорта. Демонстрацията показа нарастващата роля на технологиите при решаване на проблеми като съдийската субективност.

Още през август се появи информация за възможна мащабна реформа в руския спорт. Обсъждаше се идеята за създаване на единен оператор на съдийството за всички спортове.

Как работи системата:

