Разюздан курорт приютява Кристиано Роналдо за световното (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо и съотборниците му от Португалия ще се настанят в най-разюздания и див курорт в Мексико по време на световното първенство... въпреки че тимът няма насрочени мачове в страната. Тимът попадна в група K с Колумбия, Узбекистан и един от ДР Конго, Ямайка или Нова Каледония, като ще изиграят два мача в Хюстън и един в Маями.

Селекционерът Роберто Мартинес избра парти столицата Канкун. Градът е известен с интензивния нощен живот и луксозните клубове. Той е любима дестинация за разюздани забавления.

Населението е 1 милион души, но това число може да скочи с 200 процента през лятото. Тогава се очакват допълнителни 2 милиона посетители през петте седмици на мондиала.

Мачове в САЩ и Канада

Ако Португалия спечели групата си, пътят към финала ще включва мачове в Канзас Сити, Ванкувър, отново Канзас Сити и Атланта, преди да завърши в покрайнините на Ню Йорк.

Да, няма двубои в Мексико.

Но при по-внимателно разглеждане, Канкун изглежда перфектната локация. Въпреки че е от другата страна на Мексиканския залив, разстоянието е приблизително еднакво до двата града, в които са сигурните мачове. Полетът на североизток до Маями отнема час и 50 минути, а пътуването на северозапад до Хюстън отнема два часа и 10 минути.

И въпреки репутацията на Канкун, той няма да е прекалено оживен за световното, тъй като трите стадиона от страна на Мексико са разположени в Мексико Сити, Монтерей и Гуадалахара.

Пълно уединение

Самата база и тренировъчният център, ангажирани за Роналдо и останалите португалци, са на около час път с кола южно от центъра на града в крайбрежната зона на Ривиера Мая. Те са разположени насред джунглата и са заобиколени от естествени канали, лагуни и мангрови гори.

Усещането е за пълно уединение. В същото време съоръженията за тренировки и възстановяване са от световна класа - перфектен терен плюс зона за подготовка на вратарите и фитнес център.

А районът Fairmont Mayakoba е един от най-престижните и ексклузивни курорти в Мексико. Той предлага 401 стаи, като цените на луксозните вили започват от около 2000 долара.

Бели пясъци

На разположение са осем ресторанта, три бара и пет плувни басейна. Също така собствен спа център и голф игрището El Camaleon, което е било домакин на някои от най-престижните турнири в света.

О, и има и частен плажен клуб с директен достъп до белите пясъци на Карибско море. А температурите около 30 градуса осигуряват чудесно въстнановяване след мач или тренировка.