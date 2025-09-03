bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Робиньо стана треньор на отбор от изнасилвачи в затвора

Познайте кои ще бъдат опонентите им?

Бившата футболна звезда Робиньо, който изгради кариерата си в Сантос, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Милан, сега е изправен пред съвсем различна реалност. Той излежава 9-годишна присъда в бразилския затвор Тремембе от март 2024 г. за групово изнасилване през 2013 г.

Какво става?

Спортът, който беляза живота му, все още играе важна роля - Робиньо стана треньор на затворническия футболен клуб в Тремембе.

Снимка: Getty Images

За разлика от обичайните мачове за развлечение в затворите, където отборите са разделени например на женени срещу необвързани“ или с риза срещу без риза“, тук критерият за разделяне е смразяващ. А именно, в Тремембе се играят мачове, в които осъдени за убийство се състезават срещу осъдени за изнасилване.

Още е звезда

Бившият бразилски национален внася специална динамика в затворническия живот. Популярността му е довела до 30% увеличение на посещенията в затвора - семейства и приятели на други затворници искат да видят бившата звезда лично, а някои дори искат автограф върху фланелките му на Сантос. Звездният му статус създава атмосфера, различна от тази в повечето други затвори.

Ракът ме спаси: Историята на героя за Интер

Припомняме, че въпреки обжалванията, 9-годишната присъда беше потвърдена на най-високите нива и Бразилия.

Снимка: Getty Images

И макар спортното му минало да е зад гърба му, футболът все още оформя ежедневието му но сега по начин, далеч от светлината на прожекторите и блясъка.

Мексиканци картотекираха Зидан, Роналдо, Робиньо и Роберто Карлос (СНИМКА)

Тагове:

робиньо затвор убийци фенове треньор отбор ежедневие блясък автографи групово изнасилване изнасливачи Тремембе

