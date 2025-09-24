bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роден талант си има 23-годишна милиардерка за шеф

Мерт Дурмуш се присъедини към Тернана наскоро

Роден талант си има 23-годишна милиардерка за шеф

Българският футболен талант Мерт Дурмуш влезе в полезрението на световните медии, но не заради някое магическо отиграване, а заради... новата си шефка. 

Начело на третодивизионния италиански Тернана застана 23-годишна милионерка. 

Клаудиа Рицо бе представена за нов президент на клуба, като тя взима мажоритарния пакет акции от... баща си.

Сензацията Клаудиа

Новината за възкачването на госпожица Рицо на ръководен пост не е изненада. В Тернана се подготвяха за него от известно време. 

"За мен е чест да поема президентството на клуб с толкова престижна история в годината на неговата стогодишнина. Нашата цел е да изградим солиден, модерен и прозрачен проект. Ще работим решително, за да възстановим ентусиазма и гордостта на всички фенове. Аз съм голям фен на клуба и ще работа с любов. Имаме проект и за стадиона. Той е много вълнуващ, както за клуба, така и за града. Вярвам, че ще успеем", заяви Клаудия при представянето си.

Клубът

Тернана е клуб, основан през 1925 г. Семейство Рицо закупи акциите от предишните собственици братята Д'Алесандро.

През 70-те години Тернана достига до Серия "А", но 10 години по-късно тимът фалира и трябва да започне от най-долните дивизии.

В момента тимът е на трето място в своята група в Серия "С". 

От настоящия сезон в Тернана играе Мерт Дурмуш. Той е на 19 години и е бивш кадър на школата на Литекс. Българският младежки национал е собственост на новака в Серия "А" Пиза.

Григор Димитров обяви неочаквана раздяла

Лудогорец преследва истoрически успех в Швеция

Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)

Неймар се възмути след

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

Последни новини

Да се завърнеш от тежка болест с медал и в същия ден да ти се роди син

Докъде ще стигне Лудогорец в Лига Европа? (АНКЕТА)

Лудогорец преследва истoрически успех в Швеция

Карлос Насар показа новата си любима (СНИМКИ)

