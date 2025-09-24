Роден талант си има 23-годишна милиардерка за шеф

Българският футболен талант Мерт Дурмуш влезе в полезрението на световните медии, но не заради някое магическо отиграване, а заради... новата си шефка.
Начело на третодивизионния италиански Тернана застана 23-годишна милионерка.
Клаудиа Рицо бе представена за нов президент на клуба, като тя взима мажоритарния пакет акции от... баща си.
Новината за възкачването на госпожица Рицо на ръководен пост не е изненада. В Тернана се подготвяха за него от известно време.
"За мен е чест да поема президентството на клуб с толкова престижна история в годината на неговата стогодишнина. Нашата цел е да изградим солиден, модерен и прозрачен проект. Ще работим решително, за да възстановим ентусиазма и гордостта на всички фенове. Аз съм голям фен на клуба и ще работа с любов. Имаме проект и за стадиона. Той е много вълнуващ, както за клуба, така и за града. Вярвам, че ще успеем", заяви Клаудия при представянето си.
Тернана е клуб, основан през 1925 г. Семейство Рицо закупи акциите от предишните собственици братята Д'Алесандро.
През 70-те години Тернана достига до Серия "А", но 10 години по-късно тимът фалира и трябва да започне от най-долните дивизии.
В момента тимът е на трето място в своята група в Серия "С".
От настоящия сезон в Тернана играе Мерт Дурмуш. Той е на 19 години и е бивш кадър на школата на Литекс. Българският младежки национал е собственост на новака в Серия "А" Пиза.
