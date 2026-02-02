bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Бойкот

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!
Reuters

Кристиано Роналдо е причинил хаос преди мача между Ал Насър и Ал Рияд, гърмят медиите в Саудитска Арабия. Дербито между съперниците ще се проведе без най-голямата им звезда, след като португалецът изпрати ясно послание към ръководството на Ал Насър, че не е доволен.

Публичен инвестиционен фонд

Недоволството на мега звездата е насочено към Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, а именно на отношението им към Ал Насър в сравнение с други съперници в Лигата.

Роналдо спира с футбола!

Роналдо заяви, че Фондът за публични инвестиции инвестира повече в други отбори и затова реши да бойкотира дербито, шокирайки всички в Ал Насър.

Политика

Наставникът на Ал Насър Жорже Жезус наскоро коментира, че клубът му "няма политическата сила на Ал Хилал" - мнение, което Роналдо публично подкрепи.

Роналдо има договор с Ал Насър до 2027 г., а ръководството ще направи всичко възможно да предотврати евентуален бойкот, който би навредил на имиджа на цялото първенство.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Роналдо добави още един гол към цел 1000 (ВИДЕО)
Тагове:

пари политика саудитска арабия бойкот ал-хилал ал насър политическа сила Жорже Жезу

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина
Снегът уплаши Хулио Веласкес

Снегът уплаши Хулио Веласкес
Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?
Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)
Снегът уплаши Хулио Веласкес

Снегът уплаши Хулио Веласкес
Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина
Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV