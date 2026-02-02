Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Кристиано Роналдо е причинил хаос преди мача между Ал Насър и Ал Рияд, гърмят медиите в Саудитска Арабия. Дербито между съперниците ще се проведе без най-голямата им звезда, след като португалецът изпрати ясно послание към ръководството на Ал Насър, че не е доволен.

Публичен инвестиционен фонд

Недоволството на мега звездата е насочено към Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, а именно на отношението им към Ал Насър в сравнение с други съперници в Лигата.

Роналдо заяви, че Фондът за публични инвестиции инвестира повече в други отбори и затова реши да бойкотира дербито, шокирайки всички в Ал Насър.

Политика

Наставникът на Ал Насър Жорже Жезус наскоро коментира, че клубът му "няма политическата сила на Ал Хилал" - мнение, което Роналдо публично подкрепи.

Роналдо има договор с Ал Насър до 2027 г., а ръководството ще направи всичко възможно да предотврати евентуален бойкот, който би навредил на имиджа на цялото първенство.

