От Втора лига до… втори във Висшата лига

От Казанлък и Добрич до върха на футбола…

Едва ли някой би си помислил, че докато Игор Тиаго риташе във Втора лига с дублиращия тим на Лудогорец, той ще достигне до Обетованата земя и ще се бори за голмайсторския приз във Висшата лига с имена като Ерлинг Холанд и Мохамед Салах. Вероятно биха ни помислили за луди, ако бяхме изрекли подобно нещо!

Уви, животът е пъстър и много често ни опровергава, като дори и в най-технологичното време, в което Изкуственият интелект може да прави всичко, романтиката от отминалите времена все още съществува. А историята на Игор Тиаго е само един от примерите. Пример, който идва да ни потвърди, че няма значение откъде идваш и дали си беден или богат, а как ще завърши историята ти.

Голямата трагедия

Преди малко повече от 11 години, едва на 13 тогава, нападателят на Брентфорд изживява най-тежкия момент в живота си – губи своя баща. Момент, в който светът на малкия Игор е разбит на парчета. Едва ли тогава онова дете е можело да си представи, че някой ден звездата му ще блести ярко сред най-добрите в света на футбола! Животът обаче е най-добрият сценарист и си знае работата.

Тежката загуба принуждава невръстното момче да работи като зидар и да носи тухли, за да помага на своята майка, която е уличен чистач.

Снимка: Reuters

„Започнах да работя на панаира, носейки плодове. Имах няколко работни места преди да се занимавам професионално с футбол, бях и зидар. Това ми помогна да се изградя като мъж и да оценя малките и големите неща в живота“, спомня си Игор Тиаго.

По-това време футболът изглежда мечта, скрита дълбоко в сърцето на едно дете. В главата на Тиаго не се прокрадват мисли, че любимата игра може да му донесе слава, а по-скоро е за забавление заедно с брат му.

Двамата играят заедно в скромния тим на Гремио Оксидентал. Впоследствие Игор се впуска във футзала и е пробван в различни тимове преди да се присъедини към Вере, от региона Параня, а след това да бъде забелязан и да премине в академията на Крузейро.

Преди да изгрее на футболния небосклон и да бъде сред най-големите във Висшата лига, мечтаейки за легендарния номер 9 на Бразилия, пътят му го отведе в България.

Лудогорец

Приказка, която започна в черногорския град Никшич срещу Сутиеска, премина през Казанлък и Добрич, за да му донесе и „златния пропуск“ за Европа – български паспорт.

За малко повече от година по българските терени, той вкара 21 гола и направи 11 асистенции. И макар днес Игор Тиаго да се конкурира за голмайсторския приз във Висшата лига с терминатор като Ерлинг Холанд, в България той така и не успя да се пребори с Ивайло Чочев за стрелец номер 1 в Първа лига.

Снимка: Lap.bg

Класата му обаче бе ясно забележима, че надхвърля с много мащабите на нашия футбол, а трансферът му за над 8 милиона евро в белгийския Брюж бе само поредното потвърждение. Следващата крачка също бе само въпрос на време. Платените над 35 милиона евро от Брентфорд не изненадаха никого.

Вдъхновение

Историята на Игор Тиаго може да служи само като вдъхновение за всеки един млад футболист, който мисли, че не може да избяга от футболната джунгла в България и да бъде сред най-добрите.

Напротив! Може! И Тиаго го доказа!

Тук идва очевидният въпрос: Защо националният ни тим изпусна да има своя „Роналдо“ преди Бразилия да погледне към него? Отговорът е ясен – няма класа, но не футболна, а ръководна!

Снимка: Reuters

П.С.: Игор Тиаго можеше да бъде български национал, ако бе получил специално разрешение, според което не е нужно да има пет години престой в страната.

Това може да стане факт със извънреден указ и се случва за хора с особено национално значение. Пример е таекуондистката Кимия Ализаде, която спечели бронзов медал на олимпийските игри в Париж.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK