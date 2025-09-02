Седмица след триумфа: Кошмарът на Юнайтед получи тежка санкция

Четвъртодивизонният Гримзби Таун, който елиминира Манчестър Юнайтед след изпълнение на дузпи във втория кръг на турнира за Купата на Лигата, получи солена глоба от Английската футболна лига.

Причината: клубът е пуснал в игра нередовен футболист. Грешката струва скъпо на Гримзби - 20 хил. паунда.

Отборът не е успял да регистрира навреме преотстъпения от Брадфорд Кларк Одур, който влезе в игра в 73` и дори пропусна единствената дузпа за новия си тим.

Според правилата на Футболната лига. Гримзби е трябвало да регистрира играчите си за мача срещу „червените дяволи“ до 12:00 ч. местно време в деня преди срещата, но кениецът е бил вписан в разширения списък от играчи минута след крайния срок – 12:01 ч.

След мача в Гримзби, воден от мениджъра Дейвид Артел, са установили грешката си и са докладвали за нея, но Бордът все пак е санкционирал клуба.

Официалното становище на Футболната лига:

"Бордът на EFL, действащ като Управителен комитет на турнира за Купата Карабао,



днес глоби футболен клуб Гримзби Таун с 20 000 паунда - от които 10 000 паунда ще бъдат спрени до края на сезон 2025/26 - за нарушение на правилата на състезанието.

Нарушението е свързано с пускането на играч, който не е имал право да играе, срещу Манчестър Юнайтед в мач от втория кръг на 27 август 2025 г. Гримзби Таун се класира за третия кръг след победа с 12-11 след изпълнение на дузпи на „Блъндел Парк“.

Обстоятелствата, довели до това нарушение, са, че Гримзби Таун е подал регистрацията на Кларк Одуор в 12:01 ч. в деня преди мача, т.е. малко след крайния срок от 12:00 ч., изискван в съответствие с правилата на състезанието за сезон 2025/26.

Клубът е докладвал самостоятелно за нарушението след откриването му в деня след края на мача.

След обстоен преглед на всички доказателства и вземане на предвид на предишни решения, взети по отношение на нарушения в Купата на лигата, Бордът определи, че налагането на глоба е в съответствие с прецедент.

Бордът отбеляза също, че неспазването на изискванията от страна на Клуба не е било умишлено, без намерение за заблуда или подвеждане. Оттогава Клубът е предприел няколко действия, за да предотврати подобно събитие в бъдеще.

Клубът ще носи отговорност за отложената сума от 10 000 паунда, ако отново пусне играч, който не отговаря на условията, в което и да е състезание от Лигата между сега и края на сезон 2025/26."

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK