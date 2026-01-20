Шокиращо ВИДЕО: Футболист едва не уби съперник, арестуваха го

Шокираща проява на агресия на футболния терен в Уелс. Том Тейлър от Триърдър Бей нанася ужасяващ удар с лакът в лицето на нищо неподозиращия Дани Брукуел от Портмадог в мач от Северозападната лига.

Инцидентът се случва през второто полувреме - непосредствено преди изпълнение на дузпа. А видеото, заснето от зрител, събра стотици хиляди гледания в социалните мрежи.

"Сцените са абсолютно отвратителни. Виновникът трябва да бъде наказан до живот - пише Джеймс Робъртс, който сподели кадрите в профила си в X. - Феновете показаха видеото на съдията, но той не успя да направи нищо по въпроса, защото беше твърде късно."

Отстранен и арестуван

От Триърдър Бей потвърдиха, че Том Тейлър е отстранен от отбора. А полицията на Северен Уелс потвърди, че 35-годишният мъж е арестуван.

Възмутени потребители на социалните мрежи твърдят, че подобен удар може да бъде смъртоносен. На този етап не е ясно какво е състоянието на пострадалия.