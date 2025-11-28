Шпалир с гръб донесе тежко наказание на легендарен клуб (ВИДЕО)

Скандал в аржентинския футбол и тежки наказания за легендарен клуб! Дисциплинарната комисия към местната федерация наложи санкции на играчите и президента на Естудиантес - Хуан Себастиан Верон, след като обърнаха гръб на Росарио Сентрал по време на шампионския шпалир.

Росарио, в чиито редици е Анхел Ди Мария, завърши Апертура и Клаусура с общо 66 точки и беше обявен за шампион на страната.

От Естудиантес обаче протестираха срещу решението по време на осминафинала от Клаусура, защото титлата не беше предвидена в оригиналните правила.

Last week, Argentina's FA created a new trophy with no warning, gave it to Rosario Central and made Estudiantes give a guard of honor. The players turned their backs in protest



The AFA has now banned all 11 players for two games next season. Wildpic.twitter.com/dHore9kFw5 — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 27, 2025

Наказани, но не едновременно

Верон вече има 6-месечна забрана за участие във футболни дейности. Всички футболисти на Естудиантес получиха два мача наказание, които ще бъдат изтърпени в следващия турнир, но не едновременно.

Дисципът подчерта, че уважението трябва да стои над конкуренцията на терена. Колективното обръщане на гръб се приема като "действие, обезценяващо успеха, което нарушава неписаните правила на спортната етика".

Федерацията припомни на Естудиантес, че несъгласието с нейни решения трябва да се изразява по официален път, а не чрез публично унижение на противника.

Интересното е, че Паскуал Каийела - представителят на Естудиантес по време на заседанието, присъдило титлата на Росарио, не е изразил несъгласие при обсъждането.

