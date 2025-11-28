bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шпалир с гръб донесе тежко наказание на легендарен клуб (ВИДЕО)

Скандал в Аржентина

Шпалир с гръб донесе тежко наказание на легендарен клуб (ВИДЕО)

Скандал в аржентинския футбол и тежки наказания за легендарен клуб! Дисциплинарната комисия към местната федерация наложи санкции на играчите и президента на Естудиантес - Хуан Себастиан Верон, след като обърнаха гръб на Росарио Сентрал по време на шампионския шпалир.

Росарио, в чиито редици е Анхел Ди Мария, завърши Апертура и Клаусура с общо 66 точки и беше обявен за шампион на страната.

От Естудиантес обаче протестираха срещу решението по време на осминафинала от Клаусура, защото титлата не беше предвидена в оригиналните правила.

Наказани, но не едновременно

Верон вече има 6-месечна забрана за участие във футболни дейности. Всички футболисти на Естудиантес получиха два мача наказание, които ще бъдат изтърпени в следващия турнир, но не едновременно.

Дисципът подчерта, че уважението трябва да стои над конкуренцията на терена. Колективното обръщане на гръб се приема като "действие, обезценяващо успеха, което нарушава неписаните правила на спортната етика".

Федерацията припомни на Естудиантес, че несъгласието с нейни решения трябва да се изразява по официален път, а не чрез публично унижение на противника.

Интересното е, че Паскуал Каийела - представителят на Естудиантес по време на заседанието, присъдило титлата на Росарио, не е изразил несъгласие при обсъждането.

