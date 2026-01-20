Синът на Бекъм разкри всичките им тайни: Срамният танц на Виктория шокира света!

Семейството на бившия капитан на Англия и Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм и съпругата му - успешния моден дизайнер Виктория бе за пример през всички тези години! И само преди няколко часа всичко рухна!

Причината са редица от публикации на най-големия син във фамилията Бруклин! 26-годишният младеж обвини родителите си, че са опитали да осуетят брака му с милионерската дъщеря Никола. Той детайлно описа всички действия, с които Дейвид и Виктория са предизвикали колапс в отношенията им.

И не спря до тук! Бруклин говори за медийна фасада, за приоритизиране на децата в семейството спрямо начина, по който реагират на покани за общи снимки.

Най-шокиращ е разказът как Виктория е отказала да ушие рокля на снаха си за сватбата, а на първия танц на младоженците е танцувала неприлично.

Разказът

"Мълчах в продължение на много години и полагах всички усилия да запазя тези въпроси за себе си. За съжаление, родителите ми и екипът им продължиха да се обръщат към пресата и не би оставиха друг избор, освен да говоря сам и да разкажа истината само за няколко от фалшивите публикации.

Не искам да сключвам мир със семейството си. Никой не ме контролира и за първи път в живота си искам да се защитя сам.

През целия ми живот родителите ми контролираха медийното отразяване на нашето семейство. Откровените публикации в социалните мрежи, семейните събития и фалшивите връзки бяха неразделна част от семейството, в което съм роден. Наскоро видях със собствените си очи докъде стигат, разпространявайки безброй лъжи в медиите, най-вече за сметка на невинни хора, за да запазят имиджа си. Но вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Родителите ми се опитваха безкрайно много пъти да развалят връзката ми още преди сватбата ми и това никога не спря. Майка ми отказа да направи роклята на Никола в последния момент, въпреки че много й хареса дизайнът на съпругата ми, принуждавайки я спешно да си намери нова рокля. В седмиците преди големия ни ден родителите ми многократно ме притискаха и подкупваха да се откажа от правата върху името си, което щеше да засегне мен, жена ми и бъдещите ни деца.

Те бяха категорични да подпиша документите преди сватбата, защото тогава щяха да влязат в сила условията на сделката. Несъгласието ми се отрази и оттогава никога не са се отнасяли с мен по същия начин.

По време на планирането на сватбата майка ми стигна дотам, че ме нарече "зъл", защото с Никола решихме да настаним баба ми Сандра и бабата на Никола на нашата маса, защото и двете са без половинки. И двете ни семейства имаха отделни маси, разположени до нашата.

В нощта преди сватбата ни семейството ми ми каза, че Никола "не е достойна" и "не е част от семейството". От момента, в който започнах да отстоявам правата си в семейството си, бях постоянно обект на атаки от страна на родителите си, както частни, така и публични, по тяхно нареждане, докладвани на пресата. Дори братята ми бяха изпратени да ме атакуват в социалните мрежи, преди най-накрая внезапно да ме блокират миналото лято.

Майка ми прекъсна първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран седмици по-рано, с романтична любовна песен. Пред над 500 сватбени гости, певецът Марк Антъни ме извика на сцената за това, което трябваше да бъде романтичен танц със съпругата ми, но вместо това майка ми ме чакаше. Тя танцува с мен по много неподходящ начин пред всички. Никога не съм се чувствал по-неловко и унижен през живота си. Искахме да подновим брачните си обети, за да имаме нови спомени от сватбения ни ден, които да ни донесат радост и щастие, а не тревожност и срам.

"Семейството ми постоянно не уважаваше жена ми, независимо колко се стараем да бъдем заедно. Майка ми многократно канеше жени от миналото ми в живота ни по начини, които караха и двамата да се чувстваме неудобно.

Въпреки това ние все пак пътувахме до Лондон за партито за рождения ден на баща ми и бяхме игнорирани цяла седмица, докато чакахме да намери време, което да прекара с нас. Той отказа всички наши предложения, които не бяха свързани с голямото парти, на което щеше да има стотици гости и фотоапарати на всеки ъгъл. Когато се съгласи да се видим, постави условие Никола да не присъства. Все едно ми заби шамар в лицето. После, когато семейството ми се върна в Лос Анджелис, отказаха да се видим.

Семейството ми почита имиджа и медийната фасада пред всичко друго. На първо място е марката "Бекъм". Любовта им се определя от това колко често публикуваш в социалните мрежи и колко бързо оставяш всичко друго, за да се отзовеш за възможност за семейна снимка, дори когато ставаше дума за професионални ангажименти. Бяхме отклонявани от професионалния си път многократно, за да демонстрираме подкрепа на всяко модно шоу, на всяко парти, на всяко медийно събитие и да сме "перфектното семейство". Но единственият път, когато Никол помоли майка ми за нещо - да спаси пострадали от пожарите в ЛА кучета, тя оказа.

Твърдението, че съпругата ми ме контролира, е напълно грешно. Родителите ми ме контролираха през по-голямата част от живота ми. Израснах, развивайки тревожност. За първи път в живота ми, когато прекъснах връзка със семейството ми, тази тревожност изчезна. Будя се всяка сутрин, благодарен за живота, който имам и за мира и облекчението, които постигнах.

Със съпругата ми не искаме да формираме образите си заради снимки, пресата или манипулации. Искаме само мир, уединение и щастие за нас и семейството ни в бъдеще.", пише Бруклин.

Драмата в цялата ѝ същност

Бруклин е първото дете в семейството на настоящия собственик на Интер Маями и съпругата му. Той има двама братя - Ромео и Круз, както и сестра Харпър.

През 2022 г. той се ожени за Никола Пелц - една от дъщерите на милиардера Нелсън Пелц. На сватбата и след нея всички изглеждаха като едно голямо и щастливо семейство. Бруклин смени фамилията си на Бекъм-Пелц, а Никола стана Пелц-Бекъм.

За раздор се заговори в последните години, когато стана ясно, че Марк Антъни е нарекъл Виктория "Най-красивата жена на света" пред всички 500 гости на сватбата, а булката се появи с рокля на "Валентино", вместо на свекърва си.

Допълнително напрежение внесе факта, че братът на Бруклин - Ромео, е започнал връзка с... бившето му гадже, а семейството я одобрява и я кани на поводи.

Преди дни стана ясно, че Виктория, Дейвид и цялото семейство са блокирали Бруклин в социалните мрежи. Той пък ги предупреди чрез адвокатите си, че не иска да коментират отношенията им.

Брукин и Никола не присъстваха на едно от празненствата по случай 50-годишния юбилей на Дейвид Бекъм, както и на обявяването му за рицар от страна на крал Чарлз III.

