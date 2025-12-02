Сити потрепери срещу абонат в голово шоу

Манчестър Сити потрепери в зрелищен мач от 14-ия кръг в английската Висша лига. Тимът на Пеп Гуардиола победи с 5:4 Фулъм като гост.
На ст. Крейвън Котидж "гражданите" водеха с 5:1 в 54', след което се отпуснаха, но все пак взеха своето.
Арлинг Холанд откри резултата в 17' със своето попадение №100 в шампионата. Така норвежецът стана играчът, който стига най-бързо до котата. Бяха му нужни само 111 двубоя.
Erling Haaland has reached Premier League goals in record time!#FULMCI #PL pic.twitter.com/FG7c4j3dwM— Flashscore.com (@Flashscorecom) December 2, 2025
В 37' Тиджани Райндерс покачи на 2:0 с първия си гол от откриващия кръг насам (4:0 рещу Уулвърхемптън).
Малко преди почивката Фил Фоудън бе точен за Сити, преди Емил Смит Роу да отвърне за Фулъм.
В началото на втората част Фоудън вкара отново, а Сандер Берге от лондончани си отбеляза автогол след удар на Жереми Доку. Така Сити отбеляза 5 гола като гост на Фулъм за първи път от 1927 г. насам.
Вдъхновени от влезлия като смяна Самуел Чуквуезе обаче, домакините върнаха надеждите си поне за точка. Алекс Иуоби реализира в 57'. а Чуквуезе в 72' и 78'.
В крайна сметка Сити постигна четвърта победа в последните 5 кръга. Фулъм продължава кошмарната си серия срещу "гражданите" - 19 поредни загуби.
Сити е втори с актив от вече 28 точки - 2 зад Арсенал, който приема Брентфорд в своя мач от кръга. Фулъм заема 15-ото място със 17 точки - 6 над зоната на изпадащите.
