Сити потрепери срещу абонат в голово шоу

Арлинг Холанд се разписа за стотен път във Висшата лига

Сити потрепери срещу абонат в голово шоу

Манчестър Сити потрепери в зрелищен мач от 14-ия кръг в английската Висша лига. Тимът на Пеп Гуардиола победи с 5:4 Фулъм като гост.

На ст. Крейвън Котидж "гражданите" водеха с 5:1 в 54', след което се отпуснаха, но все пак взеха своето.

Арлинг Холанд откри резултата в 17' със своето попадение №100 в шампионата. Така норвежецът стана играчът, който стига най-бързо до котата. Бяха му нужни само 111 двубоя.

В 37' Тиджани Райндерс покачи на 2:0 с първия си гол от откриващия кръг насам (4:0 рещу Уулвърхемптън).

Малко преди почивката Фил Фоудън бе точен за Сити, преди Емил Смит Роу да отвърне за Фулъм.

В началото на втората част Фоудън вкара отново, а Сандер Берге от лондончани си отбеляза автогол след удар на Жереми Доку. Така Сити отбеляза 5 гола като гост на Фулъм за първи път от 1927 г. насам.

На косъм от издънка

Вдъхновени от влезлия като смяна Самуел Чуквуезе обаче, домакините върнаха надеждите си поне за точка. Алекс Иуоби реализира в 57'. а Чуквуезе в 72' и 78'.

В крайна сметка Сити постигна четвърта победа в последните 5 кръга. Фулъм продължава кошмарната си серия срещу "гражданите" - 19 поредни загуби.

Сити е втори с актив от вече 28 точки - 2 зад Арсенал, който приема Брентфорд в своя мач от кръга. Фулъм заема 15-ото място със 17 точки - 6 над зоната на изпадащите.

