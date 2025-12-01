Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, изуми с пресконференцията, която даде преди гостуването на Фулъм в междинния 14-и кръг на Висшата лига. Испанецът говори рекордно кратко - около 130 секунди!

В рамките на това време той отговори на цели 7 въпроса. Присъстващите журналисти и феновете в социалните мрежи отделиха повече време да коментират самия брифинг.

"Изчерпателните" отговори идваха един след друг. Гуардиола, напрегнат след изненадващо трудната победа с 3:2 срещу Лийдс на Илия Груев-младши, беше като стена, отблъскваща въпроси.

Лаконичен бе

Попитан дали Сити би спечелил по същия начин и миналия сезон, той каза "Не знам". По повод риска от пети жълт картон и наказание за вратаря Джанлуиджи Донарума, Гуардиола заяви, че има "много, много притеснения". За кондицията на носителя на "Златната топка" за 2024 г. - Родри, Пеп коментира "Все още не, не знам".

Запитан разговарял ли е с Донарума след последния двубой, каталунският специалист беше лаконичен - "Не".

Единствената тема, която накара Гуардиола да се отпусне, беше съперникът. Той заговори за организацията на Фулъм под ръководството на Марко Силва, за трудността на мача и за израстването на "котиджърс" при играта с топка в крака.

Мениджърът на "гражданите" спомена също, че е гледал последните срещи на Фулъм детайлно, за да се подготви.

Сити заема второто място във временното класиране на английската Висша лига с актив от 25 точки - 5 зад лидера Арсенал, който приема Брентфорд в 14-ия кръг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK