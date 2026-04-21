Скандал: Звезди от Серия "А" са замесени в мрежа за проституция

Схемата действала и по време на пандемията с коронавирус

Скандал: Звезди от Серия

Скандал разтърси италианския футбол! 50 играчи от Серия "А" са замесени в мрежа за проституция и употреба на райски газ. Според авторитетния Гадзета дело Спорт, сред участвалите са звезди на Интер и Милан.

Финансовата и митническа полиция (Guardia di Finanza) e успяла да разбие престъпна мрежа, на чиито членове са повдигнати обвинения в експлоатация на проституция и управления на събития в нощния живот. Ексклузивните партита са обслужвали елитни спортисти, предимно футболисти.

Мащабната операция в Милано е приключила с четирима заподозрени, поставени под домашен арест. Повдигнати са им обвинения в сводничество и подпомагане на проституция, организиране на ескорт услуги, както и пране на пари, придобити от незаконна дейност.

И по време на пандемията

Органите на реда са извършили обиски на множество имоти, при които са иззети над 1.2 млн. евро, смятани за незаконна печалба.

Мрежата е действала под прикритието на агенция за събития в Милано. Същевременно е организирала партита в нощни клубове, предлагала на клиентите райски газ и набирала млади жени за професионални компаньонки. Те са били настанявани в имоти на агенцията, като получавали 50% от сумата за сексуалните услуги, но плащали и наем. Това се е случвало дори и по време на пандемията с коронавирус.

"Самото потребление на услугите не е дефинирано като криминално престъпление според закона. Жените сътрудничиха напълно и по време на разследването не се появиха никакви доказателства за насилие от какъвто и да е вид.", обявиха разследващите.

Така спортистите, ползвали услугите на агенцията, най-вероятно няма да понесат санкции, тъй като не са извършили престъпление.

Медиите на Апенините обаче разкриха, че за един от замесените е имало последствие - компаньонка забременяла.

Тагове:

Най - важното

Скандал: Наказаха наша треньорка за тормоз

Скандал: Наказаха наша треньорка за тормоз
Диего Марадона-младши: Меси е №1 сред хората, но татко е Бог

Диего Марадона-младши: Меси е №1 сред хората, но татко е Бог
Трагедия в спорта: Журналистка се удави на Ironman

Трагедия в спорта: Журналистка се удави на Ironman
Бях малко момиче, 17 секунди промениха всичко (ВИДЕО)

Бях малко момиче, 17 секунди промениха всичко (ВИДЕО)
Семен Новиков е на финал на Евро 2026

Семен Новиков е на финал на Евро 2026

Последни новини

Позволиха допълнителен опит на украинска щангистка (ВИДЕО)

Позволиха допълнителен опит на украинска щангистка (ВИДЕО)
Диего Марадона-младши: Меси е №1 сред хората, но татко е Бог

Диего Марадона-младши: Меси е №1 сред хората, но татко е Бог
Трагедия в спорта: Журналистка се удави на Ironman

Трагедия в спорта: Журналистка се удави на Ironman
Скандал: Наказаха наша треньорка за тормоз

Скандал: Наказаха наша треньорка за тормоз
