В началото на кариерата му Матия Калдара беше определян като суперталант. Предричаха му бляскаво бъдеще, сравняваха го с легендарния Алесандро Неста. 11 години по-късно обаче, все още само на 31, централният защитник се сбогува с футбола.

С емоционална изповед в социалните мрежи Калдара, който игра за грандовете Ювентус и Милан, обяви края на професионалната си кариера.

В отвореното писмо, адресирано до футбола, бившият италиански национал описа психическите и физическите битки, включително риск от протеза, принудили го да сложи точка.

"Бял лист, химикал. Затварям очи, издишвам. Отварям ги отново, дойде моментът. Скъпи футбол, сбогувам се с теб. Реших да спра. Не, не беше лесно да го реша. Нито пък е лесно да напиша тези думи... Матия, вече нямаш хрущял на глезена. Ако продължиш, след няколко години ще трябва да ти поставим протеза". Тялото ми ме беше предало. Този път, може би, завинаги", започна Калдара, преди да се върне към тежката контузия, която получи в пика на кариерата си.

Невъзможното завръщане

"Спомням си първата стъпка след сблъсъка: усетих как земята поддава под крака ми. Сринах се. Първо физически, после психически. Бях на върха в кариерата си, а след това за няколко секунди всичко се промени. С времето се подобрих, но никога повече не бях добре. Никога. Не успях да се върна към онзи Калдара. Опитах, но вече не беше възможно"

"Тази гонитба на една илюзия ме съсипа. Исках просто да бъда това, което бях, да бъда себе си. Този сън се беше превърнал в утопия. Очакванията – моите и на другите, надеждата за нещо невъзможно, разочарованието: беше твърде много за главата ми, не бях готов. Не бях добре. Не бях себе си, дори с хората, които обичах. Тъга, разочарование, мрак. Не знам дали се нарича депресия. Но знам какво чувствах.", продължава Калдара.

През август, докато се готви за новия сезон с Модена в Серия "Б", Калдара преминава през инжекции с тестостерон, но не дават резултат.

Риск от протеза

"Иглата не минава, няма място между тибията и стъпалото. Ти решаваш, но ако продължиш така, ще трябва да ти сложа протеза.", казва лекарят.

"В този момент реших. Убедих се. "За какво да продължавам?". Какъв е смисълът на всичко това? Беше време да кажа край. Край на футбола и най-вече на страданието и празнотата, които ме съпътстваха от години", пише Матия.

Завесата се спуска

"Чувствам се по-лек. Чувствам се свободен да бъда себе си, най-накрая. Поставям тази химикалка на масата. Мога да стана от този стол и да започна да вървя. Завесата се спуска. Сега на сцената е Матия.", завършва Калдара и изразява благодарност към футбола.

В клубната си кариера бранителят има 301 мача, в които е отбелязал 22 гола и е асистирал за 6. Футболният му път минава през Аталанта, Трапани, Чезена, Ювентус, Милан, Венеция, Специя и Модена.

За "Скуадра адзура" записва 14 мача - 12 на ниво младежи до 21 години и 2 с представителния тим.

