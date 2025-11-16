bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Скуадра адзура" катастрофира тежко насред Милано

Норвегия на Арлинг Холанд се класира за мондиала с гръмка победа

"Скуадра адзура" катастрофира тежко насред Милано
Reuters

Норвегия на Арлинг Холанд разби Италия с 4:1 насред Милано в последния кръг от световните квалификации.

Така скандинавците се класираха за първия си мондиал от Франция '98 насам, докато "адзурите" ще треперят в плейофите за трети пореден път, надявайки се да не повторят предишните два провала. Последното участие на Италия на световни финали е в Бразилия през 2014 г.

Снимка: Reuters

Катастрофа за "адзурите"

На Стадио Сан Сиро началото не предвещаваше тежка загуба за домакините, които се нуждаеха от разгром с 9 гола разлика, за да изпреварят Норвегия. Той изглеждаше невъзможна мисия, но тимът на Дженаро Гатузо се впусна в атака и поведе още в 11' чрез Франческо Пио Еспозито.

"Викингите" отвърнаха чак след почивката. Антонио Нуса изравни в 63'. След това дойде времето на намиращия се в отлична форма Холанд. Звездата на Манчестър Сити се разписа в 78' и 79', преди влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен да оформи гръмкото 4:1 в третата минута от добавеното време.

Снимка: Reuters

По този начин Норвегия спечели групата с пълен актив от 24 точки, пред Италия с 18 и Израел с 12. Естония е на предпоследното място с 4 точки, а Молдова - на дъното с 1.

За норвежците мондиалът ще бъде четвърти в историята и първи от началото на века.

