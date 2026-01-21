Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул

Класическа победа с 3:0 на Ливърпул като гост на Марсилия изкачи мърсисайдци до четвъртото място в Шампионската лига. Футболистите на Арне Слот не изиграха най-добрия си мач, но все пак стигнаха до ценната победа, която да им увеличи шансовете за топ 8.

Миг на гениалност, автогол и смразяваща контраатака

Още от началото на мача Марсилия изглеждаше по-стабилният отбор и създаваше опасни контраатаки. Ливърпул обаче първи вкара топката във вратата. Доминик Собослай подаде към Юго Екитике, който не сбърка, но след намеса на VAR голът бе отменен заради засада.

Снимка: Reuters

Все пак Ливърпул поведе в резултата в края на първата част. Брилянтно изпълнение на Доминик Собослай от пряк свободен удар даде преднина на мърсисайдци.

Унгарският капитан хитро промуши топката под стената и изненада вратаря на домакините, който беше безпомощен. А Собослай става първия футболист на Ливърпул, който вкарва поне два гола от свободен удар в един сезон след Трент Александър-Арнолд.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна със сериозен натиск на Марсилия. Той обаче продължи едва 10 минути. След това гостите от Мърсисайд поеха инициативата, а Юго Екитике уцели горната греда.

Резултатът дойде в 72'. Джереми Фримпонг навлезе отдясно и при опит да подаде топката в наказателното поле, тя бе отбила от крака на Джеронимо Рули и влезе във вратата на домакините.

Снимка: Reuters

В самия край на срещата Ливърпул сложи абсолютна точка на спора. След страхотна контраатака Райън Гравенберх изведе Коди Гакпо, който бе безккомпромисен. Така мърсисайдци се изкачиха до четвъртото място, което осигурява директно класиране за осминафиналите.

Снимка: Reuters

