bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул

Мърсисайдци победиха категорично с 3:0

Марсилия капитулира у дома срещу безкомпромисен Ливърпул
Reuters

Класическа победа с 3:0 на Ливърпул като гост на Марсилия изкачи мърсисайдци до четвъртото място в Шампионската лига. Футболистите на Арне Слот не изиграха най-добрия си мач, но все пак стигнаха до ценната победа, която да им увеличи шансовете за топ 8.

Миг на гениалност, автогол и смразяваща контраатака

Още от началото на мача Марсилия изглеждаше по-стабилният отбор и създаваше опасни контраатаки. Ливърпул обаче първи вкара топката във вратата. Доминик Собослай подаде към Юго Екитике, който не сбърка, но след намеса на VAR голът бе отменен заради засада.

Снимка: Reuters

Все пак Ливърпул поведе в резултата в края на първата част. Брилянтно изпълнение на Доминик Собослай от пряк свободен удар даде преднина на мърсисайдци.

Унгарският капитан хитро промуши топката под стената и изненада вратаря на домакините, който беше безпомощен. А Собослай става първия футболист на Ливърпул, който вкарва поне два гола от свободен удар в един сезон след Трент Александър-Арнолд.

Снимка: Reuters

Второто полувреме започна със сериозен натиск на Марсилия. Той обаче продължи едва 10 минути. След това гостите от Мърсисайд поеха инициативата, а Юго Екитике уцели горната греда.

Резултатът дойде в 72'. Джереми Фримпонг навлезе отдясно и при опит да подаде топката в наказателното поле, тя бе отбила от крака на Джеронимо Рули и влезе във вратата на домакините.

Снимка: Reuters

В самия край на срещата Ливърпул сложи абсолютна точка на спора. След страхотна контраатака Райън Гравенберх изведе Коди Гакпо, който бе безккомпромисен. Така мърсисайдци се изкачиха до четвъртото място, което осигурява директно класиране за осминафиналите.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

футбол ливърпул шампионска лига марсилия доминик собослай

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)
Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)

Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)
Само в единия стил: Отиваме на европейско с шестима руснаци?

Само в единия стил: Отиваме на европейско с шестима руснаци?
Слабите точки в позицията на сина на Бекъм

Слабите точки в позицията на сина на Бекъм

За 2 милиона евро: Ремонтират националния стадион

За 2 милиона евро: Ремонтират националния стадион "Васил Левски"

Последни новини

Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия

Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия
live
НА ЖИВО: Марсилия - Ливърпул и останалите късни мачове в Шампионска лига

НА ЖИВО: Марсилия - Ливърпул и останалите късни мачове в Шампионска лига
Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)

Станка Златева пред bTV след боя: Явно така ги възпитават в ЦСКА! (ВИДЕО)
Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV