Специалния отново на „Бернабеу“?

Флорентино Перес залага всичко на една карта

Marca

Жозе Моуриньо отново е в центъра на грандиозна трансферна интрига — и този път става дума за сензационно завръщане в Реал Мадрид. Според източници, близки до клуба, президентът Флорентино Перес лично настоява именно Специалния да поеме отбора още това лято.

Настоящият наставник Алваро Арбелоа, който застана начело през януари след уволнението на Чаби Алонсо, почти сигурно ще бъде освободен заради разочароващите резултати.

„Кралете“ са на път да приключат втори пореден сезон без голям трофей — нещо, което на „Бернабеу“ не се прощава.

Именно тук идва планът на Перес: рестарт с доказан победител. Моу и босът вече имат история — между 2010 и 2013 г. донесоха слава на клуба, включително легендарната титла в Ла Лига със 100 точки.

Но не всичко е решено. Вътре в клуба има сериозна съпротива срещу идеята за завръщането на португалеца. Част от ръководството настоява за по-модерна визия и други имена вече са на масата: Маурисио Почетино, Лионел Скалони, Дидие Дешан...

пари Испания завръщане реал мадрид жозе моуриньо флорентино перес ла лига дидие дешан лионел скалони

Новото лице на българския тенис в основната схема на „Ролан Гарос“

Футболът ни загуби голямо име: Янко Динков

Везенков скри топката на кошмара Монако (ВИДЕО)

Габриела Сабатини: Мразех тениса!

Атлетико Мадрид и Арсенал - рекордьори по провали! Кой ще счупи проклятието?

„Боря се за моя народ, за всички иранци!“

Отбеляза гола на века, а на 34 години не може да живее от болка

