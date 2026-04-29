Специалния отново на „Бернабеу“?

Жозе Моуриньо отново е в центъра на грандиозна трансферна интрига — и този път става дума за сензационно завръщане в Реал Мадрид. Според източници, близки до клуба, президентът Флорентино Перес лично настоява именно Специалния да поеме отбора още това лято.

Настоящият наставник Алваро Арбелоа, който застана начело през януари след уволнението на Чаби Алонсо, почти сигурно ще бъде освободен заради разочароващите резултати.

„Кралете“ са на път да приключат втори пореден сезон без голям трофей — нещо, което на „Бернабеу“ не се прощава.

Именно тук идва планът на Перес: рестарт с доказан победител. Моу и босът вече имат история — между 2010 и 2013 г. донесоха слава на клуба, включително легендарната титла в Ла Лига със 100 точки.

Но не всичко е решено. Вътре в клуба има сериозна съпротива срещу идеята за завръщането на португалеца. Част от ръководството настоява за по-модерна визия и други имена вече са на масата: Маурисио Почетино, Лионел Скалони, Дидие Дешан...