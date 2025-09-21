Стана ясна ключова подробност за "Златната топка". Подсказва ли ни фаворитите?

Напрежението се увеличава час по час, а завесата бавно се вдига!

В понеделник, 22 септември, ще бъде връчена наградата "Златна топка", която ще отиде при най-добрия футболист за сезон 2024/2025.

Церемонията ще бъде излъчвана пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.!

Кой?

На пръстите на едната ръка се броят хората, които в момента знаят кой ще грабне желания трофей. Можем обаче да ви кажем кой ще го... връчи.

Тази година честта се пада на бившият бразилски ас Роналдиньо.

Той игра за Пари Сен Жермен, Барселона и Милан в Европа. Световният шампион от 2002 г. ще има честта да накара една от настоящите звезди да се почувстват така, както той през 2005 г., когато сам грабна приза.

Какво значи това?

В последните години организаторите избират звездите, които връчват трофея на големия победител, така че те да са му близки и да имат нещо общо с клубния или националния му тим.

Според световните медии, Роналдиньо на сцената означава, че отличеният ще е или Ламин Ямал от Барселона, или Усман Дембеле от ПСЖ.

Снимка: uefa.com

През миналата година наградата на Родри бе връчена от Джордж Уеа, който има няколко мача за Манчестър Сити. През 2023 г. Лионел Меси получи статуетката от Дейвид Бекъм - негов шеф в Интер Маями. Година преди това Зинедин Зидан бе този, който връчи "Златната топка" на Карим Бензема след страхотното представяне в Реал Мадрид.

Нова церемония, стар бойкот

Ясно е вече, че Реал Мадрид няма да прати свой представител на церемонията в Париж - нито от футболистите си, нито от ръководството.

Испанският гранд продължава да бойкотира церемонията, след като през миналата година "Златната топка" не бе връчена на Винисиус.

Снимка: Reuters

За кого обаче ще стиска палци голямата звезда Килиан Мбапе? Не е трудно да се досетим, че това ще е Усман Дембеле.

"Ще се радвам, ако спечели. Той е мой приятел и го подкрепям. Ще гледам по телевизията и ще му стискам палци", каза французинът. Мбапе и Дембеле играха заедно в ПСЖ, а са съотборници и в националния отбор на Франция.

