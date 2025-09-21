bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Стана ясна ключова подробност за "Златната топка". Подсказва ли ни фаворитите?

Гледайте церемонията в понеделник, пряко по bTV Action и на VOYO.BG

Стана ясна ключова подробност за "Златната топка". Подсказва ли ни фаворитите?
Getty Images

Напрежението се увеличава час по час, а завесата бавно се вдига! 

В понеделник, 22 септември, ще бъде връчена наградата "Златна топка", която ще отиде при най-добрия футболист за сезон 2024/2025

Церемонията ще бъде излъчвана пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.!

Кой?

На пръстите на едната ръка се броят хората, които в момента знаят кой ще грабне желания трофей. Можем обаче да ви кажем кой ще го... връчи. 

Тази година честта се пада на бившият бразилски ас Роналдиньо. 

Той игра за Пари Сен Жермен, Барселона и Милан в Европа. Световният шампион от 2002 г. ще има честта да накара една от настоящите звезди да се почувстват така, както той през 2005 г., когато сам грабна приза. 

Какво значи това?

В последните години организаторите избират звездите, които връчват трофея на големия победител, така че те да са му близки и да имат нещо общо с клубния или националния му тим. 

Според световните медии, Роналдиньо на сцената означава, че отличеният ще е или Ламин Ямал от Барселона, или Усман Дембеле от ПСЖ. 

Снимка: uefa.com

През миналата година наградата на Родри бе връчена от Джордж Уеа, който има няколко мача за Манчестър Сити. През 2023 г. Лионел Меси получи статуетката от Дейвид Бекъм - негов шеф в Интер Маями. Година преди това Зинедин Зидан бе този, който връчи "Златната топка" на Карим Бензема след страхотното представяне в Реал Мадрид. 

Ето ги номинираните за

Нова церемония, стар бойкот

Ясно е вече, че Реал Мадрид няма да прати свой представител на церемонията в Париж - нито от футболистите си, нито от ръководството. 

Испанският гранд продължава да бойкотира церемонията, след като през миналата година "Златната топка" не бе връчена на Винисиус

Снимка: Reuters

За кого обаче ще стиска палци голямата звезда Килиан Мбапе? Не е трудно да се досетим, че това ще е Усман Дембеле.

"Ще се радвам, ако спечели. Той е мой приятел и го подкрепям. Ще гледам по телевизията и ще му стискам палци", каза французинът. Мбапе и Дембеле играха заедно в ПСЖ, а са съотборници и в националния отбор на Франция.

Направете и вие като Мбапе - гледайте церемонията по връчване на "Златната топка" пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч. на 22 септември!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

барселона реал мадрид роналдиньо псж церемония бойкот златна топка килиан мбапе усман дембеле ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG (ВИДЕО)
Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в елита

ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в елита

Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)

Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)
Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

Последни новини

Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

Дъжд и червени картони: Манчестър Юнайтед победи Челси!

ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в елита

ЦСКА 1948 изпревари Лудогорец в елита

18-годишна българка на тенис финал в Пазарджик (ВИДЕО)

18-годишна българка на тенис финал в Пазарджик (ВИДЕО)
Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)

Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV