"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG

Награда като никоя друга! Признание за труд, отдаденост, лидерство, талант.

"Златната топка" е приз, за който мечтаят милиони футболисти по света. И я имат най-добрите!

Кой ще бъде отличен за представянето си през сезон 2024/2025? Тази година няма да се наложи да чакаме до коледните празници, а ще разберем след няколко дни - на 22 септември.

Пряко в ефира

Церемонията по връчване на "Златната топка" ще се проведе в понеделник, 22 септември.

У нас може да я гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG.

Началният час е 22:00 ч.!

Снимка: Oliver Sports

Фаворитите

Тържествената церемония винаги е предизвиквала много интерес. Все пак в тази вечер ще бъде посочен най-добрият футболист!

На този етап са известни имената на 30-те претенденти:

Джуд Белингам (Реал Мадрид)

Джанлуиджи Донарума (Пари Сен Жермен)

Усман Дембеле (Пари Сен Жермен)

Серу Гираси (Борусия Дортмунд)

Дензъл Дъмфис (Интер)

Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)

Арлинг Холанд (Манчестър Сити)

Виктор Гьокереш (Арсенал)

Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)

Хари Кейн (Байерн Мюнхен)

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)

Роберт Левандовски (Барселона)

Алексис Мак Алистър (Ливърпул)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Скот МакТомини (Наполи)

Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)

Педри (Барселона)

Коул Палмър (Челси)

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)

Рафиня (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабиан Руис (Пари Сен Жермен)

Върджил ван Дайк (Ливърпул)

Винисиус (Реал Мадрид)

Мохамед Салах (Ливърпул)

Флориан Вирц (Ливърпул)

Витиня (Пари Сен Жермен)

Ламин Ямал (Барселона)

Като фаворити се посочват Усман Дембеле, Рафиня, Ламин Ямал, Витиня.

И още

"Златната топка" за най-добър футболист за изминалия сезон ще се реши след вот от журналисти от страните в топ 100 на ранглистата на ФИФА.

Освен тази награда, на церемонията ще бъде отличена и най-добрата при дамите.

Награди ще има за най-добрите млади футболисти и футболистки (до 21 години), за най-добрите вратари, най-добрите треньори и най-добрите отбори.

Снимка: uefa.com

Ще бъдат раздадени отличия за голмайстор на Европа, както и за спортсменско поведение.

Така че не пропускайте!

Церемонията по връчването на наградата "Златна топка" - в понеделник (22 септември), пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 22:00 ч.!

