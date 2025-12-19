Търсите си работа? Можете да станете селекционер на Пакистан!

Ако сте изпаднали в ситуация да си търсите трескаво работа, то... имаме предложение!

Разбирате ли от футбол? Влече ли ви към... Централна Азия? Искате ли, с помощта на държавата, да развивате един не толкова популярен спорт там?

Е, трябва да можете да се разбирате добре с жени и да сте лицензиран треньор по футбол от FIFA.

В такъв случай може да кандидатствате за селекционер на женския национален отбор на Пакистан.

Изисквания

Обявата за работа е достъпна, както на официалния сайт на футболната федерация на Пакистан, така и в каналите ѝ в социалните мрежи.

Срокът за кандидатстване е до понеделник, 22 декември.

Перфектният кандидат трябва да има "А" лиценз за треньорство, да покрива изискванията на FIFA, да разбира модерния футбол и практики и да ги прилага и да работи добре в мултикултурна среда.

Снимка: https://pff.com.pk/

С приоритет са кандидатите, които вече имат опит като селекционери или треньори в женския футбол и имат в портфолиото си успешно развити футболистки.

Очаквания

Назначеният на поста трябва да може да състави и следва дългосрочна концепция за развитието на женския футбол в Пакистан, да работи добре с местната федерация, да съставя и представя отбора по време на официални мачове и турнири и да спазва правилата на FIFA.

И ако се чудите защо не говорим за заплата, просто такава липсва в обявата.

От местната федерация молят всички желаещи да изпратят предложенията за заплащане заедно с другите си документи - автобиография и треньорски сертификат.

С такава кампания в Пакистан може да успеят с мисията си да популяризират футбола.

В страната този спорт не е на почит и е тотално засенчен от крикета.

