Търсите си работа? Можете да станете селекционер на Пакистан!

Обявата беше публикувана в социалните мрежи

Ако сте изпаднали в ситуация да си търсите трескаво работа, то... имаме предложение! 

Разбирате ли от футбол? Влече ли ви към... Централна Азия? Искате ли, с помощта на държавата, да развивате един не толкова популярен спорт там? 

Е, трябва да можете да се разбирате добре с жени и да сте лицензиран треньор по футбол от FIFA. 

В такъв случай може да кандидатствате за селекционер на женския национален отбор на Пакистан. 

Изисквания

Обявата за работа е достъпна, както на официалния сайт на футболната федерация на Пакистан, така и в каналите ѝ в социалните мрежи. 

Срокът за кандидатстване е до понеделник, 22 декември. 

Перфектният кандидат трябва да има "А" лиценз за треньорство, да покрива изискванията на FIFA, да разбира модерния футбол и практики и да ги прилага и да работи добре в мултикултурна среда. 

Снимка: https://pff.com.pk/

С приоритет са кандидатите, които вече имат опит като селекционери или треньори в женския футбол и имат в портфолиото си успешно развити футболистки. 

Очаквания

Назначеният на поста трябва да може да състави и следва дългосрочна концепция за развитието на женския футбол в Пакистан, да работи добре с местната федерация, да съставя и представя отбора по време на официални мачове и турнири и да спазва правилата на FIFA.

И ако се чудите защо не говорим за заплата, просто такава липсва в обявата. 

От местната федерация молят всички желаещи да изпратят предложенията за заплащане заедно с другите си документи - автобиография и треньорски сертификат. 

С такава кампания в Пакистан може да успеят с мисията си да популяризират футбола. 

В страната този спорт не е на почит и е тотално засенчен от крикета. 

