Тен Хаг нахлу в Топ 5 на най-кратките треньорски престои

Само 62 дни! Толкова издържа Ерик тен Хаг начело на Байер Леверкузен. Нидерландецът пое "аспирините" през лятото, но след 3 официални мача бордът на германския шампион от 2024 г. го освободи.

Бившият мениджър на Аякс и Манчестър Юнайтед започна с категоричен успех с 4:0 срещу Гросашпах за Купата на Германия, но записа само точка в два мача от Бундеслигата – поражение от Хофенхайм с 1:2 и равенство 3:3 с Вердер Бремен.

Тен Хаг в Топ 5

Престоят на Ерик тен Хаг се нарежда в класацията на Топ 5 на най-кратките мениджърски в историята на футбола, пише BBC.

Най-краткото пребиваване е на Лерой Розиниър, който през 2007 г. застава начело на английския Торки Юнайтед, заменяйки Кийт Кърл. Не успял да се запознае още с футболистите, той напуска само след… 10 минути. Причината - клубът сменя собствеността си, а новите акционери предпочитат друг вариант за заместник на Кърл.

През юни 1984 г. Дейв Басет напуска "Уимбълдън" и акостира в друг лондонски клуб – Кристъл Палас. Само четири дни по-късно Басет променя решението си и се връща на ст. Кингсмедоу.

През 2009 г., начело на петодивизионния Кеймбридж Юнайтед застава Мартин Линг, но 8 дни по-късно роденият в Лондон мениджър подава оставка след противоречия с президента на клуба Джордж Ролс.

На 14 ноември 2006 г. Лес Рийд наследява Иън Дауи начело на Чарлтън, но след 8 мача тимът му печели едва 4 точки (победа, равенство и 6 загуби) и на 24 декември – само 40 дни по-късно, е освободен.

Топ 5

1. Лерой Розиниър – Торки Юнайтед (2009), 10 минути

2. Дейв Басет – Кристъл Палас (1984), 4 дни

3. Мартин Линг – Кеймбридж Юнайтед (2009), 8 дни

4. Лес Рийд – Чарлтън (2006), 40 дни

5. Ерик Тен Хаг – Байер Леверкузен (2025), 62 дни

