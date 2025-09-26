Тежко мозъчно увреждане погуби юноша на Арсенал. Били Вигар почина само на 21 години след ужасяваща травма, получена по време на съботния двубой между своя Чичестър и Уингейт.
Според медиите на Острова, при инцидента Вигар опитал да предотврати излизането на топката от игралното поле и се блъснал в бетонна стена.
Футболистът беше поставен в изкуствена кома и е претърпя операция, но е издъхнал.
“Всички във футболен клуб Арсенал дълбоко съжаляват за трагичната кончина на нападателя на Чичестър Сити и бивш играч от академията на Арсенал - Били Вигар"
"Освен със значителния си талант, Били винаги ще бъде запомнен с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб - веднъж той нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важният в живота му“ - и характера си, заради който бе обичан както от съотборниците си, така и от треньорите. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Вигар и многобройните му приятели в този изключително труден момент", написаха от Арсенал в социалните мрежи.
Вигар подписа професионален договор с "артилеристите" през 2022 г. Той беше част от школата на лондончани от 14-годишен. Впоследствие носи екипите на Дарби, Хейстингс и Ийстбърн.
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025
All our thoughts are with his family and loved ones at this time.
Rest in peace, Billy