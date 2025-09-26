Тежко мозъчно увреждане погуби юноша на Арсенал. Били Вигар почина само на 21 години след ужасяваща травма, получена по време на съботния двубой между своя Чичестър и Уингейт.

Според медиите на Острова, при инцидента Вигар опитал да предотврати излизането на топката от игралното поле и се блъснал в бетонна стена.

Футболистът беше поставен в изкуствена кома и е претърпя операция, но е издъхнал.

С Арсенал в сърцето

“Всички във футболен клуб Арсенал дълбоко съжаляват за трагичната кончина на нападателя на Чичестър Сити и бивш играч от академията на Арсенал - Били Вигар"

"Освен със значителния си талант, Били винаги ще бъде запомнен с любовта си към играта, гордостта си да представлява нашия футболен клуб - веднъж той нарече деня, в който беше забелязан от нашите скаути, „най-важният в живота му“ - и характера си, заради който бе обичан както от съотборниците си, така и от треньорите. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Вигар и многобройните му приятели в този изключително труден момент", написаха от Арсенал в социалните мрежи.

Вигар подписа професионален договор с "артилеристите" през 2022 г. Той беше част от школата на лондончани от 14-годишен. Впоследствие носи екипите на Дарби, Хейстингс и Ийстбърн.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025