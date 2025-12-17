bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател

„Името му завинаги ще остане в нашата история“

Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател
Reuters

Английският футбол бе разтърсен от трагична новина. Нападателят на Макълсфийлд Итън МакЛауд е загинал при автомобилна катастрофа край Нортхемптън.

Инцидентът е станал във вторник вечерта, докато 21-годишният футболист се е прибирал след мач на първия отбор срещу Бедфорд Таун.

По информация от английските медии, автомобилът на МакЛауд се е ударил в предпазна бариера. За съжаление, младият футболист е починал на място.

Снимка: Reuters

Трагичната новина

„С мъка в сърцата, Макълсфийлд ФК потвърждава кончината на 21-годишния нападател Итън МакЛауд. Връщайки се от Бедфорд снощи, Итън е бил замесен в автомобилна катастрофа на магистрала М1, която трагично е отнела живота му.

Професионализмът и работна етика на Итън вдъхновяваха всички, а жаждата му за живот ни караше да се усмихваме дори в най-тъмните дни. Новината за смъртта на Итън съкруши целия ни клуб и няма думи, които да изразят огромната тъга и загуба, които изпитваме в момента“, част от официалното изявление на отбора.

Кариерата на Итън

Снимка: Reuters

МакЛауд е продукт на академията на Уулвърхемптън, където е прекарал цели 10 години. В кариерата си той е играл още за Алвечърч под наем, както и за Ръшал Олимпик и Стоурбридж. През юли тази година се присъединява към Макълсфийлд след успешен пробен период.

За отбора нападателят е записа 3 мача и 1 гол. Във вторник вечерта отборът му победи Бедфорд Таун с 2:1, преди да поеме по пътя към дома.

Снимка: Reuters

От бившия му клуб Ръшал Олимпик също изразиха скръбта си:

„Абсолютно съкрушени сме от новината за трагичната смърт на Итън МакЛауд. Той влезе в историята на нашия клуб, като отбеляза решаващата дузпа срещу Питърбъро Спортс, която ни класира за първия кръг на ФА Къп миналия сезон. Името му завинаги ще остане в нашата история.“

В събота Ръшал ще почете паметта на Итън по време на домакинския си мач срещу Лийк Таун.

