Транссексуален изнудва трансферна цел на Лудогорец с "палаво" видео

Огромен скандал разтресе сръбския футбол преди дни! Синът на легендарния футболист Душан "Дуле" Савич - Вуядин, е изнудван от транссексуална жена.

Наследникът на един от любимците на публиката на Цървена звезда, който също бе футболист в тима и дори носеше капитанската лента, се е обърнал към полицията с оплакване, че е бил потърсен от А.К. (21 години) със заплаха, че ще публикува "палави" записи, ако Вуядин Савич не плати 50 000 евро.

Преди 4 години Савич-младши бе следен от Лудогорец. Тогава той играеше в АПОЕЛ Никозия, а кипърските медии съобщаваха, че лично треньорът Валдас Дамбраускас го е набелязал. До сделка обаче не се стигна.

В ареста

След оплакването на Савич, полиция в Белград задържа човека, изнудвал футболиста. Става дума за транссексуална жена, която живее в белградския квартал "Врачар". В момента тя е в ареста за срок от 30 дни, тъй като властите имат съмнения, че може да манипулира доказателства по случая и да се укрие. Апартаментът ѝ бе обискиран, като в него е намерен диск със съответните материали.

Савич вече е дал своите показания, като се очаква съдът да започне дело в близките дни.

А.К., за която сръбските медии пишат, че в социалните мрежи показва висок стандарт на живот, твърди, че с футболиста са имали романтична връзка от година и 2 месеца (до 21 септември 2025 г.), в които той я е издържал финансово, като дори са пътували на романтични екскурзии. В Новогодишната нощ пък тя е била настанена в апартамента над този, в който са били Савич, съпругата, децата и тъща му в курорта Златибор.

Семейството

Футболистът живее на семейни начала с актрисата Мирка Василиевич от 16 години. Двамата имат 4 деца. Новината за изнудването обаче прати красавицата в болница заради високо кръвно налягане, получено от стреса покрай случая. Това ѝ попречи да бъде до половинката си по време на даването на показания.

През годините отношенията в семейството бяха помрачени от честите намеци за афери на футболиста, както и от един скандал в публичното пространство. През 2022 г. двойката се появи на премиера на филм в Белград, но Савич отказа да застане до половинката си за снимка с думите "Бягай от тук. Отивай сама! Хич не ме интересуват тези работи".

В много интервюта Мирка е споделяла, че Вуядин е "типичен балканец". Преди 3 години той се обяви против провеждането на гей парада в Белград.

И без работа

Кариерата на Савич премина през Цървена звезда, Бордо, Динамо Дрезден, Арминия Билефелд, Шериф Тираспол, АПОЕЛ Никозия и Олимпия Любляна.

Той окачи бутонките през 2021 г. и почти веднага започна работа като помощник-треньор в Цървена звезда.

Наскоро обаче бе освободен, а само ден след новината избухна скандалът с изнудването. От клуба обявиха, че причините за раздялата са "лични".

Савич ядоса феновете на Цървена звезда, след като покри татуировката на най-крайната фракция на клуба - "Делие Север". Върху нея той изписа името на дъщеря си Аника.

Бащата

Името на бащата на Вуядин - Дуле Савич, често има сексуален контекст в Сърбия, а той няма пряка роля в това.

В известния филм "Рани" един от героите повтаря името му в секс сцена. Това провокира рок групата "Prljavi inspektor Blaza i kljunovi" да запишат песен с името на футболиста.

Един от емблематичните му голове е този във вратата на Арсенал през 1978 г. в Лондон, който изненадващо изхвърля от Лига Европа (тогава Купа на УЕФА) английския гранд в третия кръг.

