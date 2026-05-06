Траур: „Ти ни научи, че футболът може да бъде изкуство“

Еваристо Бекалоси, икона на Интер Милано през 80-те години на миналия век, почина на 69-годишна възраст. Той е роден в Бреша на 12 май 1956 г. и започва кариерата си в "синьо-белия" клуб.

През 1978 г. прави големия скок към Интер: голове, победи (Скудето и Купа на Италия) и впечатляващи изяви, бързо се превръщайки в идол на феновете на „нерадзурите“, докато не напуска Милано в посока Сампдория през 1984-1985 г. Окачва бутонките през 1991 г.

„Неописуем, като дриблирането му, уникален, като начина му на боравене с топката“, написаха от Интер днес. „Той беше красотата на футбола, най-романтичният начин да накараш феновете да се влюбят.“

„Еваристо винаги беше един от нас.“ Така започнаха съболезнованията на "нерадзурите" в памет на Бекалоси. Той почина само дни след 21-вото Скудето на „нерадзурите“, сякаш искаше да се наслади на последния триумф на отбора, който е оформил живота му, както на терена, така и извън него.

И сега те го помнят с трогателни думи: „Изглежда невъзможно“, гласи изявлението, публикувано в социалните мрежи. „В гънките на спомените и в ежедневието, Еваристо винаги беше един от нас. Неописуем, като дриблирането му, уникален, като начина му на боравене с топката.“

И след това: „Ти ни научи, че футболът може да бъде изкуство“, гласи началото на изявлението, публикувано в социалните мрежи.