bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Виери проговори: насилие и разбита кола в нощта на скандала

Отнесъл няколко шамара

За мнозина 52-годишният Кристиан Виери е истинска футболна легенда, която остави следа по футболните терени в цяла Италия и Европа.

Играейки за „Интер“, той отбеляза над 100 гола, а известно време бе в тандем с бразилеца Роналдо. През 1999 г. пристигна на „Сан Сиро“ за 45 милиона евро от Лацио, което го направи най-скъпия футболист в света по онова време.

През 2003 г. той стана голмайстор на Серия А. Носил е екипите още на „Ювентус“, с който спечели Скудетото, и за кратко на най-големия съперник – Милан.

Освен футболните си умения, Виери беше известен и като голям женкар.

Известно е, че често е сменял партньорки, а една от най-известните сред тях беше Елизабета Каналис. Тя неведнъж е признавала, че той ѝ е изневерявал.

„Бобо е много весел човек и силно податлив на женския чар. Изневеряваше ми през цялото време, но не го криеше особено добре. Мисля, че винаги или почти винаги разбирах. Истината е, че получи няколко шамара и след това го напуснах“, признава Каналис.

„Веднъж ми посегна, когато я ядосах. Толкова беше бясна, че дори повреди новото ми Порше с ключ“, откровен е той в интервю.

кола ювентус интер любов романс милан Италия кристиан виери изневери шамари елизабета каналис

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV