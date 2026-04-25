Виери проговори: насилие и разбита кола в нощта на скандала

За мнозина 52-годишният Кристиан Виери е истинска футболна легенда, която остави следа по футболните терени в цяла Италия и Европа.

Играейки за „Интер“, той отбеляза над 100 гола, а известно време бе в тандем с бразилеца Роналдо. През 1999 г. пристигна на „Сан Сиро“ за 45 милиона евро от Лацио, което го направи най-скъпия футболист в света по онова време.

През 2003 г. той стана голмайстор на Серия А. Носил е екипите още на „Ювентус“, с който спечели Скудетото, и за кратко на най-големия съперник – Милан.

Освен футболните си умения, Виери беше известен и като голям женкар.

Известно е, че често е сменял партньорки, а една от най-известните сред тях беше Елизабета Каналис. Тя неведнъж е признавала, че той ѝ е изневерявал.

„Бобо е много весел човек и силно податлив на женския чар. Изневеряваше ми през цялото време, но не го криеше особено добре. Мисля, че винаги или почти винаги разбирах. Истината е, че получи няколко шамара и след това го напуснах“, признава Каналис.

„Веднъж ми посегна, когато я ядосах. Толкова беше бясна, че дори повреди новото ми Порше с ключ“, откровен е той в интервю.