Траур във футбола! Треньор и трите му деца загинаха в корабокрушение

Трагедията се е случила на почивка в Индонезия

Траур във футбола! Треньор и трите му деца загинаха в корабокрушение
valenciacf.com

Огромна трагедия вгорчи празниците във футболна Валенсия. Треньорът на женския тим Фернандо Мартин и трите му деца са сред жертвите на потънала лодка във водите на Национален парк "Комодо" в Индонезия.

"Само майката и най-малката дъщеря, на седем години, са оцелели", съобщиха източници, близки до семейството пред изданието El Mundo.

44-годишният Мартин и трите му деца, на 12,10 и 9 години, все още са в неизвестност, след като са били притиснати под лодката.

Трагедията

Според местната медия "Jakarta Globe", индонезийските власти продължават издирването на четирима испански туристи, които изчезнаха, след като туристическа лодка потъна близо до остров Падар, в близост до рибарското градче Лабуан Бахо - част от Национален парк "Комодо".

Според информацията, на борда е имало 11 души, като 7 са се измъкнали невредими. Лодката KM Putri Sakinah е претърпяла повреда и се е преобърнала заради бурно морско вълнение. "Четиримата изчезнали са изпански граждани, пътуващи като семейна група", потвърди Стефанус Рисдиянто - ръководител на пристанищната администрация на Лабуан Бахо.

Министерството на транспорта потвърди, че операцията по издирването продължава, като се използват морски ресурси и водолазни екипи, подкрепени от военноморските сили и морската полиция.

