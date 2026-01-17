bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот

Свързват Живко Бакич с контрабанда на 324 килограма кокаин

Убиха брутално бивш футболист в гората край Сопот

Бивш футболист от школата на Цървена звезда е бил брутално убит в близост до градчето Сопот - в околностите на сръбската столица Белград. 

Тялото на 43-годишния Живко Бакич - Жица, е намерено с два куршума в главата в 16:00 ч. на 16 януари в труднодостъпна местност. Смята се, че е убит по време на разходка, за която той трябва да уведомява и да получава разрешение от сръбските власти, тъй като е под домашен арест и с гривна на крака. 

В последните години Бакич бе сочен за ръководител на наркокартели и бе съден за контрабанда на 324 кг. кокаин от Южна Америка. 

Бакич като футболист

Сърбинът е роден през 1983 г., като е бил част от школата на Цървена звезда и е сочен за един от най-обещаващите футболисти в средата на 90-те години на ХХ век. Играл е в мъжките тимове на Земун (2005-2006) и Зета (2006-2007), след което слага край на кариерата си. 

Животът му е белязан от трагична катастрофа, в която само на 18 години загива по-малкия му брат. Самият Бакич задълбава в разследването, като е убеден, че не става дума за нещастен случай.

Смята се, че след като оставя футбола се е забърква в търговията с наркотици и дори е изгражда свой собствен картел. В началото прикритие за дейността му е фирма за недвижими имоти в Испания и Италия. 

Начело

През септември 2023 г. Бакич бе посочен за главатар на организация, вкарала в Европа 324 кг. кокаин с висока чистота от Еквадор. 

Веществото е пристигнало на пристанището в Солун с презокеански кораб. 

След проведена акция от страна на полицията в Сърбия, Бакич бе арестуван заедно с още петима, които бяха изправени пред съда. По време на арестите бяха иззети няколко луксозни автомобила, часовници и бижута. 

Връзките

Смята се, че Бакич е бил в тясно сътрудничество със Зоран Якшич - сочен за един от най-опасните наркобарони в Европа. Той бе открит мъртъв в средата на 2025 г. в килията си.

Якшич бе осъден за контрабанда на 800 кг кокаин и задържан при опит да влезе в Перу с фалшива самоличност. По време на престоя му в затвора бе открит тунел, изкопан да неговото бягство и с дължина 180 м. 

Бакич е свързван и със Саша Момчилович, който бе убит на 12 август в луксозна вила в Марбея. Той се смята за един от лидерите на феновете на Цървена звезда, като няколко пъти е съден за нападения над полицаи. 

