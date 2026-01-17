Юнайтед прати Сити в нокдаун при дебюта на Карик

Юнайтед удари Сити с 2:0 в дербито на Манчестър от 22-рия кръг на английската Висша лига. Успехът е едва втори за "червените дяволи" в последните им 8 мача във всички турнири и идва при повторния дебют на Майкъл Карик начело на тима. С трите точки Юнайтед временно се настани в Топ 4.

Пред пълните трибуни на Олд Трафорд, Юнайтед можеше да поведе още в 3', но Хари Магуайър удари греда след корнер, изпълнен от капитана Бруно Фернандеш.

До почивката две попадения за домакините не бяха зачетени заради засада. Първо на Патрик Доргу, след това на Фернандеш. Единствената възможност за Сити се откри пред Макс Алейн, който беше спрян отлично от вратаря Сене Ламенс.

Снимка: Reuters

20-кратният шампион владееше инициативата и през втората част, когато Джанлуиджи Донарума направи спасявания срещу Амад Диало, Каземиро и Браян Мбемо.

Той обаче беше безпомощен в 65', когато Мбемо се разписа при контраатака след пас на Фернандеш.

Последва втора греда за Юнайтед, преди Доргу да сложи точка на спора четвърт час преди края, оползотворявайки подаване на резерва Матеус Куня.

Снимка: Reuters

Така Карик стана третият мениджър, извел Юнайтед до победа в дербито на Олд Трафорд. Преди него го постигнаха Ерик тен Хаг (2023 г.) и Оле Гунар Солскяер (2020).

В следващия кръг Юнайтед (35 точки) гостува на лидера Арсенал (49*), докато Сити (43) приема закотвения на дъното Уулвърхемптън (7*).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK