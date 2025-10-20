bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ужас: Отвлякоха и убиха 18-годишен футболист

Младият вратар помислил, че отива на проби

Ужас: Отвлякоха и убиха 18-годишен футболист

Трагедия разтърси Сенегал. 18-годишен футболист бе отвлечен, а впоследствие и убит. Шеих Туре помислил, че е получил шанса на живота си - да играе в професионален клуб, но се оказало, че това е измама. 

Отвличането

Група от въоръжени мъже го отвлекли и държали като заложник в Гана. Поискали откуп от семейството му, но то не успяло да събере парите.

Това ядосало престъпниците, те изпълнили заплахата си и убили Шейх Туре.

Сенегалската полиция води съвместно разследване с полицията в Гана, за да се открият извършителите. 

В ход е и процедура по връщането на тялото на младия вратар в родината му.

Реакцията на властите

Властите в Сенегал отправиха апел към всички клубове, треньори и родители да бъдат изключително внимателни по отношение на непроверени оферти за проби и трансфери в чужбина. Поставен е специален акцент върху това, че младите спортисти трябва задължително да използват официалните канали и да се консултират със спортните институции, преди да предприемат каквото и да е пътуване.

