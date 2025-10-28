Ужас в Санкт Петербург! Студенти опитаха да отвлекат руски национал (ВИДЕО)

Изненадващ опит за отвличане шокира Русия! Футболистът на Зенит Санкт Петербург и националния отбор Андрей Мостовой за малко да бъде похитен.

Полузащитникът обаче успял да се измъкне, благодарение на друг колега-спортист - хокеиста Александър Гракун.

Властите в страната вече са се задействали, за да разплетат случай.

Видеото

Опитът за отвличане е от 23 октомври, като кадри от престъплението се появиха преди дни.

On the night of October 23 in St. Petersburg, Andrey Mostovoy became subject of an attempted kidnapping He managed to fight them off with help of hockey player Grakun

2 days later, son-in-law of State Duma deputy was kidnapped

Suspects have been detained

(https://t.co/IQuCju8qj3) pic.twitter.com/o9s8bGs0vb — RPL Sky (@RPLNews_eng) October 27, 2025

На тях се вижда, че Мостовой е бил похитен на ул. "Вязова" в Санкт Петербург. Четирима мъже се опитват да го качат на сила в бял джип.

В този момент Гракун се появява и успява да спаси футболиста. Той е минавал случайно от там.

Задържани

За случая потвърдиха и от руското Министерство на вътрешните работи.

От там казаха, че са задържали четирима във връзка с отвличане на бизнесмен и опит за отвличане на известен футболист.

Всички заподозрени са студенти във Военноморската академия на Санкт Петербург. Това са Степан М., Самир П., Рустам Х. и Владислав Й. Всички те са родени между 2005 и 2006 г.

Отвлеченият бизнесмен е Сергей Селегеня - строителен предприемач и зет на депутата от Руската дума Вячеслав Макаров. Те му поискали 10 000 евро, за да бъде освободен.

Жертвата успял да им даде 2000 евро и обещал да им предаде останалата част от сумата. Тогава се намесила полицията.

Футболистът

Що се отнася до Андрей Мостовой, той е на 27 години от Омск.

Футболист е на Зенит от 2019 г. През настоящия сезон има 5 гола в 17 мача.

Той явно се е възстановил от шока, защото игра в последния мач на тима си - победата с 2:1 над Динамо Москва.

View this post on Instagram A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)

Мостовой дори отбеляза гол.

Той има 20 мача за националния тим на Русия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK