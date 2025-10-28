bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ужас в Санкт Петербург! Студенти опитаха да отвлекат руски национал (ВИДЕО)

Хокеист спасил Андрей Мостовой

Ужас в Санкт Петербург! Студенти опитаха да отвлекат руски национал (ВИДЕО)

Изненадващ опит за отвличане шокира Русия! Футболистът на Зенит Санкт Петербург и националния отбор Андрей Мостовой за малко да бъде похитен. 

Полузащитникът обаче успял да се измъкне, благодарение на друг колега-спортист - хокеиста Александър Гракун.

Властите в страната вече са се задействали, за да разплетат случай. 

Видеото

Опитът за отвличане е от 23 октомври, като кадри от престъплението се появиха преди дни. 

На тях се вижда, че Мостовой е бил похитен на ул. "Вязова" в Санкт Петербург. Четирима мъже се опитват да го качат на сила в бял джип. 

В този момент Гракун се появява и успява да спаси футболиста. Той е минавал случайно от там. 

Задържани

За случая потвърдиха и от руското Министерство на вътрешните работи. 

От там казаха, че са задържали четирима във връзка с отвличане на бизнесмен и опит за отвличане на известен футболист. 

Всички заподозрени са студенти във Военноморската академия на Санкт Петербург. Това са Степан М., Самир П., Рустам Х. и Владислав Й. Всички те са родени между 2005 и 2006 г. 

Отвлеченият бизнесмен е Сергей Селегеня - строителен предприемач и зет на депутата от Руската дума Вячеслав Макаров. Те му поискали 10 000 евро, за да бъде освободен. 

Жертвата успял да им даде 2000 евро и обещал да им предаде останалата част от сумата. Тогава се намесила полицията. 

Футболистът

Що се отнася до Андрей Мостовой, той е на 27 години от Омск. 

Футболист е на Зенит от 2019 г. През настоящия сезон има 5 гола в 17 мача. 

Той явно се е възстановил от шока, защото игра в последния мач на тима си - победата с 2:1 над Динамо Москва. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)

Мостовой дори отбеляза гол. 

Той има 20 мача за националния тим на Русия. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Русия джип национален отбор отвличане санкт петербург футболист зенит санкт петербург Андрей Мостовой Сергей Селегеня Вячеслав Макаров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Моето момиче Весела": Треньорът на ансамбъла на 50!

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка
Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?

Никола Цолов дебютира във Формула 2 след месец?
Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Последни новини

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка

Трагедия! Играч на Интер уби мъж в инвалидна количка
SETRA: Новият партньор в пътуванията на ПФК „Левски“

SETRA: Новият партньор в пътуванията на ПФК „Левски“

Новият шеф на Димитър Митов задигнал пингвин от резерват

Новият шеф на Димитър Митов задигнал пингвин от резерват
Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички

Опозорена звезда в биатлона обирала съотборнички
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV