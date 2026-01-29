Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Ден след кървавата катастрофа край Тимишоара, при която загинаха седем фенове на ПАОК, истината започва да изплува и тя е още по-мрачна.



Шофьорът на полския камион, замесен във фаталния сблъсък на зловещата магистрала DN6, проговори: 34 години зад волана, над 1 000 000 километра. Никога не съм виждал такъв ужас.

Разследване

Междувременно разследването разкрива шокиращи детайли. Според Националния институт по съдебна медицина, водачът на микробуса е бил под въздействието на забранени вещества по време на инцидента, съобщава digi24.ro. Пътник до него е признал пред властите, че шофьорът е пушил канабис малко преди сблъсъка.

Техническа неизправност

Първоначално оцелял твърдеше, че катастрофата е причинена от техническа неизправност и блокирал волан заради система за поддържане на лентата. Но тази версия не беше потвърдена.

Експертът по защитно шофиране Тити Аур е категоричен: Подобно нещо е невъзможно. Системата не блокира волана, не изхвърля автомобила и се изключва веднага при мигач.



Разследването продължава.

