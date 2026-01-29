bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Свидетел на касапницата със загиналите фенове: Шофьорът пуши канабис

Изминал съм над 1 000 000 километра, но такова нещо не съм виждал, коментира водачът на камиона

Ден след кървавата катастрофа край Тимишоара, при която загинаха седем фенове на ПАОК, истината започва да изплува и тя е още по-мрачна.

Шофьорът на полския камион, замесен във фаталния сблъсък на зловещата магистрала DN6, проговори: 34 години зад волана, над 1 000 000 километра. Никога не съм виждал такъв ужас.

Разследване

Междувременно разследването разкрива шокиращи детайли. Според Националния институт по съдебна медицина, водачът на микробуса е бил под въздействието на забранени вещества по време на инцидента, съобщава digi24.ro. Пътник до него е признал пред властите, че шофьорът е пушил канабис малко преди сблъсъка.

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Техническа неизправност

Първоначално оцелял твърдеше, че катастрофата е причинена от техническа неизправност и блокирал волан заради система за поддържане на лентата. Но тази версия не беше потвърдена.

Експертът по защитно шофиране Тити Аур е категоричен: Подобно нещо е невъзможно. Системата не блокира волана, не изхвърля автомобила и се изключва веднага при мигач.

Разследването продължава.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)
 
Тагове:

румъния катастрофа канабис фенове шофьор мач лион паок смърт пътуване кирил десподов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)

Челси изрита Наполи от Шампионска лига след два обрата (ВИДЕО)
Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)
Помощникът на Димитър Пенев: Всичко от него остава в сърцата ни (ВИДЕО)

Помощникът на Димитър Пенев: Всичко от него остава в сърцата ни (ВИДЕО)
ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец
Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Последни новини

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)

ПСЖ и Нюкасъл направиха самоубийствен хикс в Париж (ВИДЕО)
Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)

Бодьо Глимт повали още един гигант и се класира за елиминациите (ВИДЕО)
Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)
Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул (ВИДЕО)

Карабах пропътува над 4000 км, за да отнесе 6 шамара от Ливърпул (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV