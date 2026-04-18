bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ужасен вирус прати в болница футболист на Реал Мадрид

Раул Асенсио е на системи заради гастрит и езофагеални язви

Ужасен вирус, който върлува в Мадрид, прати в болница футболист на местния Реал. Защитникът Раул Асенсио страда от гастрит и езофагеални язви.

Състоянието му не се подобрява, което е наложило приемането му в болнично заведение в събота сутринта за допълнителни изследвания. От клуба информират, че Асенсио е на лечение със системи и ще бъде изписан едва когато симптомите започнат да отшумяват.

Вирусът е засегнал и други служители на клуба. На младият бранител е засегнат най-тежко.
Асенсио твърдо отпада от сметките за предстоящия шампионатен мач срещу Алавес във вторник. Проблемите му започнаха малко преди пътуването до Мюнхен за реванша срещу Байерн в Шампионската лига.

Ръководството на Реал Мадрид реагира светкавично и изолира играча от съотборниците му. Това решение се оказа ключово и предпази останалите футболисти.

Неубедителни изяви

Асенсио получи доста шансове през настоящия сезон заради травмите на Хаусен, Рюдигер и най-вече Милитао. Той обаче така и не успя да се утвърди като титуляр.

Наскоро се появиха и слухове за конфликт между него и Арбелоа в съблекалнята, но самият футболист побърза да ги опровергае с официално изявление в социалните мрежи.

Очакванията са защитникът да остане в състава и през следващия сезон. Причината - напускането на Давид Алаба.

 
Тагове:

болница реал мадрид вирус Раул Асенсио

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV