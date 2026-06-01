В четвърти стадий: Кевин Кигън е готов да се сбогува Двукратният носител на "Златната топка" сподели мрачна шега за рака Снимка: Btv sport

Един от най-великите английски футболисти Кевин Кигън говори смело за битката си с рак в четвърти стадий. 75-годишната легенда беше диагностициран в началото на годината, след като беше приет в болница със стомашни проблеми.

В неделя вечерта бившият селекционер на Англия се появи на сцената в театър "Тайн" в Нюкасъл - първата му публична изява след кошмарната новина за заболяването. В разговор с водещия Питър Грейвс той потвърди, че ще се завърне на "Сейнт Джеймс Парк" за първи път от последния си престой като мениджър през 2008 г.

Кигън иска да се сбогува подобаващо с клуба, който напусна след шумен скандал с бившия му собственик Майк Ашли. "Досега нямах възможността да го направя", подчерта той.

Три от десет

Бившият играч и мениджър на Нюкасъл разказа своя мрачна шега. "Попитах консултанта по лечението какъв е коефициентът му на успех. Отговори - три от десет. Казах му, че ако е нападател и вкара само в три от десет мача, ще го оставя на пейката. Но поне засега, каквото и да е направил, работи."

Крал Кев спечели три шампионски титли на Висшата лига, две Купи на УЕФА, една Купа на Футболната асоциация и една Купа на европейските шампиони като играч на Ливърпул. Единственият англичанин, печелил два пъти "Златната топка".

През 2008 година, когато напусна мениджърския пост в Нютасъл, Кигън се закле да не стъпи на "Сейнт Джеймс Парк", докато клубът се управлява от Майк Ашли. Под негово ръководство в националния отбор на Англия играха звезди като Алън Шиърър, Дейвид Бекъм, Сол Кембъл, Гари Невил и Дейвид Сийман.