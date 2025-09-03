bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В испанския отбор си отдъхнаха: Ямал може да седи сам в стая

Отпаднаха 45 страници ограничения, след като няма непълнолетен в тима

Reuters

Испания гостува на България в първи мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г. Мачът е на 4 септември в София, а у нас актуалните европейски шампиони пристигнаха спокойно и без един куп ограничения. 

Какво значи това?

В тима на Испания вече няма непълнолетни. Ламин Ямал стана на 18 през юли и с това отпадна Протокола за работа с футболисти, които нямат 18 години, но играят в мъжките тимове. 

45 страници

Този документ се прилага от 1987 г. и от тогава за Испания са играли трима непълнолетни - Ансу Фати, Гави и Ламин Ямал.

В 10-те точки на Протокола ясно и детайлно са разписани изискванията за работа с такива футболни таланти - от пристигането в тима до... евентуалните празненства за титлата. 

Снимка: Reuters

Така че можем със сигурност да заявим, че Ямал, който е у нас, за първи път като част от испанския тим ще може да стои сам или само с един човек в стая

Ограниченията

Точно така! Ако футболистът е непълнолетен, тези правила задължават тима с него винаги да има поне двама възрастни! Никой няма право сам да остава с детето, особено в затворено пространство. 

Също така всички от щаба, всички футболисти, всички наети лица, които доближават тима, трябва да декларират, че нямат присъди, обвинения и дори общо със случаи на сексуално и физическо посегателство над деца

Всички те преминават през специално обучение от сертифицирани психолози. 

Снимка: Reuters

Пътуванията

Самите пътувания на тима са в отделна глава. Правилата за тях са строго разписани. 

Непълнолетният има специален придружител. Семейството и клубния му тим получават предварително програмата, за да знаят във всеки един момент къде се намира футболистът. 

Когато отборът се събира, федерацията задължително трябва да излъчи човек, който да го посрещне на сбора и той да гарантира, че ще е там преди детето. 

Празненства и задължения

В документа са разписани и правила за... празнуване на победа. Но и не само! 

Непълнолетният им задължения, с които го запознават преди да се присъедини към отбора. Разясняват му се норми за поведение не само на терена. Младият футболист е задължен да поддържа чистота и ред на игрището, а и в съблекалнята и на останалите помещения, използвани от тима. Той е длъжен да показва уважение към треньори и съдии, а и винаги да поздравява противниците си. 

Снимка: Selección Española de Fútbol

При това не само футболният талант бива обучаван! Семейството му също подписва декларация за спазване на Кодекса за поведение

От тима пък гарантират, че ще осигурят такава програма на детето, която няма да пречи на обучението му в училище

