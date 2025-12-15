Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Манията "Мъри Стоилов" в Турция не стихва! И няма как, след като неговият Гьозтепе отново записа победа.

Българският специалист изведе тима си до успех с 1:0 като гост на Газиентеп в 16-ия кръг на първенството.

Това осигури на Гьозтепе четвърто място в класирането преди последното домакинство за годината - срещу Самсунспор на 21 декември.

Статуя

Победата срещу един от конкурентите на тима за място в зоната за участие в европейските клубни турнири, бе от особена важност за Гьозтепе, който само преди два сезона се изкачи в елита на южната ни съседка.

Sen götür bizi Avrupa’ya, biz betonu yettiririz! SS pic.twitter.com/64INo8IJ1K — Göztepeliler.com (@Goztepelilercom) December 14, 2025

Феновете се оказаха доста изобретателни в социалните мрежи, като дори му вдигнаха статуя. Засега само с помощта на изкуствения интелект.

Те дори сложиха Стоилов на трон и с всички императорски атрибути!

Стоилов в Гьозтепе

Станимир Стоилов е начело на Гьозтепе от 2023 г., след като напусна Левски със скандал с ръководството в лицето на мажоритарния собственик Наско Сираков.

Değişiklik isteyen dakikalarda arkasını döndüğünde kulübede kimse yoktu. Rakiplerinde yıldız oyuncular eksik olmazken o, yoktan var etti.



Süper Lig’in en dar kadrosuyla gemiyi limana güvenli bir şekilde yanaştırdı, İlk yarıyı Avrupa potasında bitirmeyi garantiledi.… pic.twitter.com/NIQjuGuqyu — 35 Numara (@35Numaracom) December 14, 2025

Именно тази стъпка подсили недоволството на "сините" фенове към управлението на клуба.

През миналия сезон Стоилов изведе младия тим до осмо място в класирането.

Българският специалист бе този, който изкачи отбора в елита от второто ниво през 2024 г.

