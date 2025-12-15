Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Манията "Мъри Стоилов" в Турция не стихва! И няма как, след като неговият Гьозтепе отново записа победа.
Българският специалист изведе тима си до успех с 1:0 като гост на Газиентеп в 16-ия кръг на първенството.
Това осигури на Гьозтепе четвърто място в класирането преди последното домакинство за годината - срещу Самсунспор на 21 декември.
Победата срещу един от конкурентите на тима за място в зоната за участие в европейските клубни турнири, бе от особена важност за Гьозтепе, който само преди два сезона се изкачи в елита на южната ни съседка.
Феновете се оказаха доста изобретателни в социалните мрежи, като дори му вдигнаха статуя. Засега само с помощта на изкуствения интелект.
Те дори сложиха Стоилов на трон и с всички императорски атрибути!
Станимир Стоилов е начело на Гьозтепе от 2023 г., след като напусна Левски със скандал с ръководството в лицето на мажоритарния собственик Наско Сираков.
Именно тази стъпка подсили недоволството на "сините" фенове към управлението на клуба.
През миналия сезон Стоилов изведе младия тим до осмо място в класирането.
Българският специалист бе този, който изкачи отбора в елита от второто ниво през 2024 г.
