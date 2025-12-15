bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Феновете на Гьозтепе са много доволни от треньора си

Манията "Мъри Стоилов" в Турция не стихва! И няма как, след като неговият Гьозтепе отново записа победа. 

Българският специалист изведе тима си до успех с 1:0 като гост на Газиентеп в 16-ия кръг на първенството. 

Това осигури на Гьозтепе четвърто място в класирането преди последното домакинство за годината - срещу Самсунспор на 21 декември. 

Статуя

Победата срещу един от конкурентите на тима за място в зоната за участие в европейските клубни турнири, бе от особена важност за Гьозтепе, който само преди два сезона се изкачи в елита на южната ни съседка. 

Феновете се оказаха доста изобретателни в социалните мрежи, като дори му вдигнаха статуя. Засега само с помощта на изкуствения интелект. 

Те дори сложиха Стоилов на трон и с всички императорски атрибути! 

Стоилов в Гьозтепе

Станимир Стоилов е начело на Гьозтепе от 2023 г., след като напусна Левски със скандал с ръководството в лицето на мажоритарния собственик Наско Сираков. 

Именно тази стъпка подсили недоволството на "сините" фенове към управлението на клуба.

През миналия сезон Стоилов изведе младия тим до осмо място в класирането. 

Българският специалист бе този, който изкачи отбора в елита от второто ниво през 2024 г.

Командирът Станимир Стоилов (ВИДЕО)

Тагове:

турция станимир стоилов фенове мъри стоилов газиентеп Гьозтепе

