Видич за Бербатов: Със сигурност помни шпагатите и нарушенията! (ВИДЕО)

4 години в една съблекалня, в един клуб, гледащи към една и съща цел - победата!

Неманя Видич и Димитър Бербатов бяха звездното балканско дуо в редиците на Манчестър Юнайтед! Двамата спечелиха две титли за "червените дяволи", но по-важно - изградиха силна връзка и приятелство.

И днес те са близки! И днес говорят с уважение един за друг и имат своите шеги и закачки. За тях разказа сръбската звезда!

Неманя Видич е у нас като посланик, който показа трофеите на Лига Европа и Лигата на конференциите на събитието Betano Trophy Event 2026!

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

За Бербатов

Няма как в София Видич, който е петкратен шампион на Англия и част от тима, спечелил Шампионската лига през сезон 2007/2008 с Манчестър Юнайтед, да не бъде разпитан надълго и широко за Бербатов.

"С Бербатов играхме 4 години заедно и имаме прекрасни спомени заедно. Преди това сме се срещали като съперници. Той ни вкара гол с екипа на Тотнъм, но аз не му останах длъжен с няколко шпагата и нарушения, които със сигурност помни.

Бербатов е много интересен като човек, много се забавлявахме заедно. Той често изглежда вглъбен и прекалено сериозен, но може да бъде много забавен, когато иска", разкри защитникът.

Само преди дни двамата бяха в Южна Корея заедно с останалата част от звездния тим на "Червените дяволи", за да играят демонстративен мач.

Фаворитите

Въпреки че окачи бутонките през 2016 г. и след успешни престои не само в Манчестър Юнайтед, а и в Цървена звезда и Интер, Видич продължава да следи футбола.

Той има своите фаворити за трите европейски клубни турнира.

"Астън Вила в Лига Европа, харесвам начина им на игра. ПСЖ в Шампионска лига. Световното първенство е непредвидимо. Кристъл Палас в Лигата на конференциите. За съжаление, Манчестър Сити във Висшата лига, Арсенал се огъва на напрежение."

Голямото интервю

Какво още разкри Неманя Видич за отношенията си с Бербатов?

Как е играл футбол, докато над главата му са падали бомби? Как е успял да осъществи най-важната си детска мечта на 21 години? Как се е възстановил, след като най-добрият му приятел умира в ръцете му?

На всички тези въпроси Видич отговори пред bTV!

Интервюто може да гледате в предаването "Тази неделя" на 26 април!