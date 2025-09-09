bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Косово шокира Швеция с 2:0

Reuters

Италия изигра един от най-драматичните си мачове в последните години и се добра до победа с 5:4 над Израел в световна квалификация за Мондиал 2026.

"Скуадрата" се спаси с гол на Сандро Тонали в 91' минута. "Адзурите" вкараха общо 7 попадения, тъй като Локатели и Бастони се разписаха в собствената си врата.

"Взехме трите точки с невероятна болка"

"Безразсъдна Италия, с разпадаща се защита, победи Израел с 5:4 и остава в борбата за първото място в групата. Утре вечер Норвегия вероятно ще увеличи преднината си отново, изправяйки се срещу Молдова у дома, но сега сме втори, наравно с отбора на Бен Шимон, когото побеждаваме във всеки мач от 1970 г. насам.

Луд мач, дори нелогичен

Взехме трите точки с невероятна болка. Допуснахме твърде много грешки и два автогола. Спасиха ни голове на Кийн, който вкара великолепен две попадения, Политано, Распадори и най-вече Тонали, който вкара за 5:4, след като позволихме на израелците да се върнат от 4:2 до 4:4 за две минути, от 87-ата до 89-ата минута. Невероятно...

Снимка: Reuters

Накратко, луд мач, дори нелогичен в някои отношения, но определено все още сме живи", описаха мача колегите от gazzetta.it.

"Викайте кардиолог", изригна фен в социалните мрежи при гола на Тонали...

В друга среща от квалификациите Косово би у дома 2:0 фаворита Швеция.

Резултати от зона "Европа":

Беларус - Шотландия 0:2

Хърватия - Черна гора 4:0

Гибралтар - Фарьорски острови 0:1

Гърция - Дания 0:3

Швейцария - Словения 3:0

