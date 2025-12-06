bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вила на Емери попари Арсенал в последните секунди

Първа шампионатна загуба за “артилеристите“ от края на август

Първа загуба за Арсенал във Висшата лига от края на август насам! Астън Вила победи "артилеристите" с 2:1 у дома в мач от 15-ия кръг. Тимът на Унай Емери, бивш мениджър на Арсенал, стигна до успеха драматично - с гол в последните секунди.

На Вила Парк домакините откриха в 36' с попадение на Мати Кеш, обаче появилият се на почивката Леандро Тросар възстанови равенството в началото на втората част.

Друга резерва, но на Вила - Емилиано Буендия, реши спора в петата минута от добавените 6.

Шок за Арсенал

Така Вила записа шеста поредна домакинска победа във Висшата лига и сложи край на серията на Арсенал от 18 двубоя без поражение във всички турнири. Предишното в шампионата беше с 0:1 от Ливърпул на Анфийлд във втория кръг.

С трите точки Вила събра 30 на второто място във временното класиране - 3 зад лидера Арсенал. Грешната стъпка на отбора, воден от Микел Артета, дава възможност на Манчестър Сити да съкрати разликата на върха. В момента "гражданите" са трети с 28 точки и приемат новака Съндърланд.

В 16-ия кръг Арсенал е домакин на закотвения на дъното и все още търсещ първата си победа Уулвърхемптън. Вила гостува на Уест Хем.

